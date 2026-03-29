Provjerili smo stanje robnih zaliha. Evo koliko je goriva, žitarica, konzervi...
U utorak je, gostujući na N1, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Marinko Beljo rekao da zbog naftne krize izazvane ratom na Bliskom istoku u Hrvatskoj ne treba strahovati od nestašica goriva i umjetnog gnojiva.
"Imamo goriva za cijelu godinu, imamo i gnojiva, nije upitna ni proljetna sjetva ni jesenska žetva, a za slučaj potrebe imamo i robne zalihe", kazao je na N1 državni tajnik Beljo.
A početkom veljače u Hrvatskom saboru podneseno je Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2024. godinu. Tom prilikom državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar rekao je da Hrvatska u robnim zalihama ima žitarica za cjelokupne potrebe stanovništva za 60 dana, te kreveta i šatora za zbrinjavanje do 50.000 stanovnika.
Naglasio je da se "godinama vrijedno skupljalo prehrambene i neprehrambene proizvode" u robnim zalihama te da su sada na red došli lijekovi s kojima bi moglo biti poteškoća.
"Zanavljanje lijekova bit će određeni izazov, ali smo na dobrom putu", kazao je državni tajnik Špehar početkom veljače u Saboru.
Tek predstavljeno izvješće za 2024.
A 5. ožujka, kada je američko-izraelska vojna operacija u Iranu već uvelike trajala, a Iran zatvorio Hormuški tjesnac i blokirao prolaz tankera s naftom i plinom iz Perzijskog zaljeva, hrvatska Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice donijela odluku o donošenju Godišnjeg programa strateških robnih zaliha za ovu godinu. No na tu je točku dnevnog reda stavljena oznaka tajnosti 'vrlo tajno' pa nije došla do javnosti.
U jeku dvaju ratova - u Ukrajini i na Bliskom istoku - koji imaju neposredan utjecaj na cijene energenata, a time i na globalnu ekonomiju, ali i potencijal širenja na Europu, nije zgorega znati kakvo je stanje domaćih robnih zaliha.
Budući da je u Saboru tek nedavno predstavljeno izvješće o stanju robnih zaliha iz pretprošle godine, a ne zna se kada će na dnevni red doći izvješće za prošlu godinu, ne ostaje drugo nego podsjetiti na stanje s kraja 2024. godine. Strateške robne zalihe koje služe za opskrbu stanovništva u slučaju rata, velikih prirodnih nepogoda i drugih katastrofa ionako se ne bi trebale značajnije mijenjati. Te bi zalihe trebale osigurati osnovnu opskrbu pedesetak tisuća građana u razdoblju od 15 do 60 dana.
Koliko je čega u robnim zalihama
Prema spomenutom izvješću o kojemu se u veljači raspravljalo u Saboru, u domaćim robnim zalihama su 31. prosinca 2024. godine među ostalim bile sljedeće količine prehrambenih proizvoda i naftnih derivata:
pšenica 56.630 tona
kukuruz 26.632 tona
riža 64 tone
ječam 4.890 tona
tjestenina 109 tona
sjemenska pšenica 1.494 tone
juneće ohlađene polovice 1.014 tona
svinjske ohlađene polovice 805 tona
mesne konzerve 262 tone
pileće/kokošje mesne konzerve 75 tona
riblje konzerve 225 tona
mlijeko u prahu 12 tona
sir topljeni 15 tona
sir polutvrdi 20 tona
mlijeko trajno 244.996 litara
ulje 3.869.946 litara
šećer 5.683 tone
kuhinjska sol 431 tona
Vegeta 0,6 tona
konzervirano povrće 148 tona
džem, voćni namaz i marmelada 51 tona
juhe razne 4.562 kilograma
jaja u prahu 14 tona
cjelodnevni suhi obrok 398.000 komada
dječja voćna hrana 3 tone
dječja mliječna hrana 1 tona
voda za piće 650.044 litara
eurodizel 9.695.398 litara
motorni benzin BMB 95 5.509.926 litara
Čitavo izvješće s detaljnim popisom robnih zaliha može se pročitati OVDJE.
Što je u Planu nabave?
U izmijenjenom i dopunjenom Planu javne nabave za 2025. godinu donesenim prije tri i pol mjeseca, 11. prosinca prošle godine, Ravnateljstvo za robne zalihe predvidjelo je nabavu sljedećih količina prehrambenih i higijenskih proizvoda:
merkantilna pšenica 10.000 tona
ječam 5.000 tona
riža 136 tona
mesne konzerve 100 tona
pileće/kokošje mesne konzerve 23,3 tone
tjestenina 90 tona
riblje konzerve 50 tona
sir polutvrdi u listićima 40 tona
džem miješani 70 tona
dječja voćna hrana 5 tona
jaja u prahu 10 tona
deterdžent za rublje 10 tona
deterdžent za suđe tekući 10.000 litara
toaletni papir 30.000 rola
higijenski ulošci 5.000 paketa
dječje pelene 1.000 paketa
višenamjenske autocisterne za pitku vodu 10 komada
spremnici za vodu od 1.000 litara 30 komada
