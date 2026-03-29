Oglas

KRIZA, RATOVI I NESTAŠICE

Provjerili smo stanje robnih zaliha. Evo koliko je goriva, žitarica, konzervi...

author
Miroslav Filipović
|
29. ožu. 2026. 14:50
MixCollage-24-Mar-2026-03-48-PM-6125.jpg
Damir Špehar/Davor Puklavec/PIXSELL/Unsplash

U utorak je, gostujući na N1, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Marinko Beljo rekao da zbog naftne krize izazvane ratom na Bliskom istoku u Hrvatskoj ne treba strahovati od nestašica goriva i umjetnog gnojiva.

Oglas

"Imamo goriva za cijelu godinu, imamo i gnojiva, nije upitna ni proljetna sjetva ni jesenska žetva, a za slučaj potrebe imamo i robne zalihe", kazao je na N1 državni tajnik Beljo.

A početkom veljače u Hrvatskom saboru podneseno je Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2024. godinu. Tom prilikom državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar rekao je da Hrvatska u robnim zalihama ima žitarica za cjelokupne potrebe stanovništva za 60 dana, te kreveta i šatora za zbrinjavanje do 50.000 stanovnika.

Naglasio je da se "godinama vrijedno skupljalo prehrambene i neprehrambene proizvode" u robnim zalihama te da su sada na red došli lijekovi s kojima bi moglo biti poteškoća.

"Zanavljanje lijekova bit će određeni izazov, ali smo na dobrom putu", kazao je državni tajnik Špehar početkom veljače u Saboru.

Tek predstavljeno izvješće za 2024.

A 5. ožujka, kada je američko-izraelska vojna operacija u Iranu već uvelike trajala, a Iran zatvorio Hormuški tjesnac i blokirao prolaz tankera s naftom i plinom iz Perzijskog zaljeva, hrvatska Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice donijela odluku o donošenju Godišnjeg programa strateških robnih zaliha za ovu godinu. No na tu je točku dnevnog reda stavljena oznaka tajnosti 'vrlo tajno' pa nije došla do javnosti.

U jeku dvaju ratova - u Ukrajini i na Bliskom istoku - koji imaju neposredan utjecaj na cijene energenata, a time i na globalnu ekonomiju, ali i potencijal širenja na Europu, nije zgorega znati kakvo je stanje domaćih robnih zaliha.

Budući da je u Saboru tek nedavno predstavljeno izvješće o stanju robnih zaliha iz pretprošle godine, a ne zna se kada će na dnevni red doći izvješće za prošlu godinu, ne ostaje drugo nego podsjetiti na stanje s kraja 2024. godine. Strateške robne zalihe koje služe za opskrbu stanovništva u slučaju rata, velikih prirodnih nepogoda i drugih katastrofa ionako se ne bi trebale značajnije mijenjati. Te bi zalihe trebale osigurati osnovnu opskrbu pedesetak tisuća građana u razdoblju od 15 do 60 dana.

Koliko je čega u robnim zalihama

Prema spomenutom izvješću o kojemu se u veljači raspravljalo u Saboru, u domaćim robnim zalihama su 31. prosinca 2024. godine među ostalim bile sljedeće količine prehrambenih proizvoda i naftnih derivata:

pšenica 56.630 tona

kukuruz 26.632 tona

riža 64 tone

ječam 4.890 tona

tjestenina 109 tona

sjemenska pšenica 1.494 tone

juneće ohlađene polovice 1.014 tona

svinjske ohlađene polovice 805 tona

mesne konzerve 262 tone

pileće/kokošje mesne konzerve 75 tona

riblje konzerve 225 tona

mlijeko u prahu 12 tona

sir topljeni 15 tona

sir polutvrdi 20 tona

mlijeko trajno 244.996 litara

ulje 3.869.946 litara

šećer 5.683 tone

kuhinjska sol 431 tona

Vegeta 0,6 tona

konzervirano povrće 148 tona

džem, voćni namaz i marmelada 51 tona

juhe razne 4.562 kilograma

jaja u prahu 14 tona

cjelodnevni suhi obrok 398.000 komada

dječja voćna hrana 3 tone

dječja mliječna hrana 1 tona

voda za piće 650.044 litara

eurodizel 9.695.398 litara

motorni benzin BMB 95 5.509.926 litara

Čitavo izvješće s detaljnim popisom robnih zaliha može se pročitati OVDJE.

Što je u Planu nabave?

U izmijenjenom i dopunjenom Planu javne nabave za 2025. godinu donesenim prije tri i pol mjeseca, 11. prosinca prošle godine, Ravnateljstvo za robne zalihe predvidjelo je nabavu sljedećih količina prehrambenih i higijenskih proizvoda:

merkantilna pšenica 10.000 tona

ječam 5.000 tona

riža 136 tona

mesne konzerve 100 tona

pileće/kokošje mesne konzerve 23,3 tone

tjestenina 90 tona

riblje konzerve 50 tona

sir polutvrdi u listićima 40 tona

džem miješani 70 tona

dječja voćna hrana 5 tona

jaja u prahu 10 tona

deterdžent za rublje 10 tona

deterdžent za suđe tekući 10.000 litara

toaletni papir 30.000 rola

higijenski ulošci 5.000 paketa

dječje pelene 1.000 paketa

višenamjenske autocisterne za pitku vodu 10 komada

spremnici za vodu od 1.000 litara 30 komada

Teme
gorivo n1 teme strateške zalihe hrane žitarice

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ