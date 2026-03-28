FOTO, VIDEO / Bivši britanski veleposlanik u Iranu: Kao agresori, Izrael i SAD bi trebali prvi povući potez

Kao agresori, Izrael i Sjedinjene Američke Države trebali bi prvi povući potez i ublažiti svoje zahtjeve kako bi se rat okončao, izjavio je za Sky News Sir Richard Dalton, bivši britanski veleposlanik u Iranu.

Dodao je kako vjeruje da obje strane žele postići dogovor. Ipak, istaknuo je da obje strane "traže previše jedna od druge".

"Budući da su agresori, na Izraelu i SAD-u je da prvi povuku potez i smanje svoje zahtjeve do razine na kojoj će se moći uzeti u obzir interesi ostatka svijeta i iranskog naroda", rekao je.

"Ako ne bude više realizma u jedinom putu rješavanja problema u Hormuškom tjesnacu, a to su pregovori, umjesto smirivanja situacije svjedočit ćemo daljnjoj eskalaciji."