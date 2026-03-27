Američki izaslanik Steve Witkoff izjavio je kako se nada da će se sastanci između Irana i Washingtona održati tijekom tjedna kako bi se okončao rat na Bliskom istoku.

"Vjerujemo da će biti sastanaka ovaj tjedan, doista se nadamo tome", rekao je Steve Witkoff odgovarajući na pitanje o pregovorima s Teheranom tijekom gospodarskog foruma u Miamiju.

"Imamo plan u 15 točaka na stolu. Očekujemo odgovor Iranaca. To bi moglo sve riješiti", dodao je.

Također je ponovio izjavu Donalda Trumpa prema kojoj je Iran dopustio prolaz deset tankera kroz Hormuški tjesnac kao dar.

Steve Witkoff je dodao da "brodovi prolaze, što je vrlo, vrlo dobar znak”.

"Što se tiče Irana, oni su desetkovani", rekao je pak Donald Trump novinarima u Miamiju.

"Oni razgovaraju, mi sada razgovaramo. Žele postići dogovor", ustvrdio je.