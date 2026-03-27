28. dan rata
FOTO, VIDEO / Na udaru iranska nuklearna postrojenja, Bijela kuća najavila mirovne pregovore
Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je rekao da će obustaviti napade na iranska energetska postrojenja na deset dana na temelju zahtjeva iranske vlade te je rekao da pregovori s Teheranom idu "jako dobro".
Istovremeno, nastavljaju se iranski napadi na Izrael, dok IDF nastavlja žestoke okršaje s Hezbolahom u južnom Libanonu, gdje je više od milijun ljudi prisilno raseljeno invazijom izraelske vojske.
via REUTERS/2026 Planet Labs PBC
REUTERS/Stringer
Reuters TV/via REUTERS
REUTERS/Manu Brabo
REUTERS/Rami Amichay
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
US CENTCOM via X via REUTERS
REUTERS/Tyrone Siu
REUTERS/Rami Amichay
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
REUTERS/Manu Brabo
REUTERS/Tomer Appelbaum
REUTERS/Tomer Appelbaum
REUTERS/Tomer Appelbaum
Reuters/Alaa Al-Marjani
U.S. Navy/Handout via REUTERS
REUTERS/Ronen Zvulun
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Iranska ambasada u Saudijskoj Arabiji (X)
63 Objave
22:54
prije 0 min.
Sjedinjene Države nadaju se sastancima s Iranom ovaj tjedan
Američki izaslanik Steve Witkoff izjavio je kako se nada da će se sastanci između Irana i Washingtona održati tijekom tjedna kako bi se okončao rat na Bliskom istoku.
"Vjerujemo da će biti sastanaka ovaj tjedan, doista se nadamo tome", rekao je Steve Witkoff odgovarajući na pitanje o pregovorima s Teheranom tijekom gospodarskog foruma u Miamiju.
"Imamo plan u 15 točaka na stolu. Očekujemo odgovor Iranaca. To bi moglo sve riješiti", dodao je.
Također je ponovio izjavu Donalda Trumpa prema kojoj je Iran dopustio prolaz deset tankera kroz Hormuški tjesnac kao dar.
Steve Witkoff je dodao da "brodovi prolaze, što je vrlo, vrlo dobar znak”.
"Što se tiče Irana, oni su desetkovani", rekao je pak Donald Trump novinarima u Miamiju.
"Oni razgovaraju, mi sada razgovaramo. Žele postići dogovor", ustvrdio je.
22:53
prije 1 min.
Musk se priključio razgovoru Trumpa i Modija o Iranu
Elon Musk pridružio se u utorak telefonskom razgovoru između američkog predsjednika Donalda Trumpa i indijskog premijera Narendre Modija o ratu u Iranu, izvijestio je New York Times u petak, pozivajući se na dva američka dužnosnika.
Nije jasno zašto je Musk bio na pozivu niti je li uopće govorio, pišu novine.
„Predsjednik Trump ima odličan odnos s premijerom Modijem i ovo je bio produktivan razgovor“, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt kada je zamoljena da komentira izvješće.
20:47
prije 2h
IDF potvrdio da je gađao iransko nuklearno postrojenje
Izraelske obrambene snage potvrdile su zračne napade na jedino iransko postrojenje za proizvodnju žutog kolača (yellowcake) u blizini Yazda te na istraživačko/proizvodno postrojenje za tešku vodu u Khondabu kod Araka — oba ključna čvorišta u iranskom nuklearnom gorivnom ciklusu — kao dio proširenih vojnih operacija usred tekućeg sukoba.
Iran je izvijestio o napadima, uz tvrdnju da nema neposrednog rizika od zračenja, ali je obećao odmazdu.
20:42
prije 2h
Više od 20 civila poginulih u napadima na stambene zgrade u Iranu
Više od 20 civila ubijeno je u napadima na stambena područja u iranskom glavnom gradu Teheranu i kurdskoj pokrajini Kermanšah, prema izvješćima medija u petak.
U Teheranu je 10 stanara stambenog kompleksa u okrugu Šahr-e Rej poginulo u raketnom napadu, izvijestila je u petak državna novinska agencija IRNA, pozivajući se na glasnogovornika vatrogasne službe.
U gradu Kermanšahu na zapadu zemlje napadnuto je više od 10 stambenih jedinica, navode iz ureda guvernera. Ubijeno je trinaest ljudi, uključujući dvoje djece.
Napadnute su također dvije čeličane u Isfahanu u središnjem Iranu i Ahvazu na jugozapadu zemlje. U objema tvornicama oštećeni su dijelovi sustava za opskrbu električnom energijom i jedna radionica.
Prema izvješćima, u Isfahanu je jedna osoba smrtno stradala, a dvije su ozlijeđene.
20:40
prije 2h
Iranov veleposlanik pri UN-u: Olakšat ćemo prolazak humanitarne pomoći kroz Hormuški tjesnac
Iran će "olakšati i ubrzati" prolazak humanitarne pomoći kroz Hormuški tjesnac, izjavio je njegov veleposlanik pri Ujedinjenim narodima.
Ali Bahreini rekao je da je Teheran prihvatio zahtjev organizacije da se sigurno omogući prolazak pomoći i poljoprivrednih pošiljki kroz taj plovni put, javlja Sky News.
"Ova mjera odražava kontinuiranu predanost Irana podršci humanitarnim naporima i osiguravanju da osnovna pomoć bez odgode stigne do onih kojima je potrebna", napisao je veleposlanik na platformi X.
UN osniva 'radnu skupinu' za tjesnac
Ranije je UN objavio da osniva radnu skupinu koja će osmisliti mehanizam za održavanje protoka trgovine kroz Hormuški tjesnac.
Tjesnac, kroz koji inače prolazi oko petine svjetskih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina, praktički je zatvoren od strane Irana od početka rata, što je dovelo do globalnih problema u opskrbi i rasta cijena.
"Hitno djelovanje je ključno kako bi se ublažile ove posljedice", rekao je glasnogovornik Stéphane Dujarric.
"Radna skupina sada će stupiti u kontakt sa svim relevantnim državama članicama kako bi se vidjelo kako se to može operacionalizirati."
20:32
prije 2h
Hezbollah raketama gađao Kiryat Shmonu na sjeveru Izraela
Hezbollah je objavio da je po četvrti put raketama gađao Kiryat Shmonu na sjeveru Izraela, kao dio upozorenja koje je ranije uputio naseljima, javlja Al Jazeera.
Skupina je dodala da je po treći put raketama gađala okupljanje izraelskih vojnika i vozila na lokaciji Malkiya.
20:29
prije 2h
UN-ova nuklearna agencija: Iran prijavio napad na postrojenje za preradu uranija
Iran je službeno prijavio napad na postrojenje za preradu uranija, prema Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA).
O tome smo ranije izvijestili u 16:25, a iranski ministar vanjskih poslova reagirao je na napad u našoj prethodnoj objavi, piše Sky.
UN-ova nuklearna agencija navodi da ju je Iran obavijestio kako je danas napadnuto postrojenje za proizvodnju “yellow cakea” Shahid Rezayee Nejad u pokrajini Yazd (poznato i kao Ardakan).
“Nije zabilježen porast razine radijacije izvan lokacije”, navodi se.
“Yellow cake” je kruti oblik mješavine uranijevih oksida, koji se obično koristi kao sirovina u nuklearnim elektranama. Nakon visokog obogaćivanja može se koristiti za nuklearno oružje.
20:10
prije 2h
Arakči osudio napade na iranska nuklearna postrojenja, upozorava na “visoku cijenu”
Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi oštro je osudio niz izraelskih napada na nuklearna postrojenja u zemlji u petak, zaprijetivši “VISOKOM cijenom za izraelske zločine”.
Izraelske snage u petak su gađale nekoliko iranskih nuklearnih lokacija, uključujući postrojenje za uranij i reaktor za tešku vodu u središnjem Iranu. Dalje na zapadu, izraelska vojska pogodila je dvije čeličane u gradu Esfahanu, prema državnoj medijskoj kući Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB). Najmanje jedna osoba je poginula, a 15 ih je ozlijeđeno u izraelskom napadu na jednu od tih tvornica, objavio je IRIB u petak, piše CNN.
Ti napadi uslijedili su nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da će američke snage odgoditi napade na energetske ciljeve u Iranu ako tamošnje vlasti ponovno otvore blokirani Hormuški tjesnac – ključni plovni put između Irana i Omana, gdje je pomorski promet uglavnom zamrznut otkako je prošlog mjeseca započela američko-izraelska vojna kampanja protiv Irana.
“Izrael tvrdi da je djelovao u koordinaciji sa SAD-om”, napisao je Araghchi na platformi X, dodajući da izraelski napadi “proturječe” Trumpovu produženom roku koji je dao Teheranu da se odrekne kontrole nad tjesnacem.
“Iran će naplatiti VISOKU cijenu za izraelske zločine”, dodao je Araghchi.
Čelnik UN-ove agencije za nuklearnu energiju, Rafael Grossi, ponovio je pozive na “vojnu suzdržanost” kako bi se “izbjegao svaki rizik od nuklearne nesreće” nakon izraelskih napada u petak.
19:35
prije 3h
Dim i požar u iranskom nuklearnom postrojenju s teškom vodom
Novoobjavljene fotografije prikazuju trenutak izraelskog napada na iranski nuklearni kompleks s teškom vodom Khondab, u blizini grada Araka.
Slike, koje je verificirao BBC Verify, pokazuju vatrenu kuglu i dim koji se uzdižu u blizini reaktora unutar postrojenja.
Iako je teško točno odrediti preciznu metu napada, čini se da su pogođene zgrade uz sam reaktor, koji se na slici vidi kao građevina s bijelom kupolom.
Izrael je ranije izdao nalog za evakuaciju cijelog postrojenja.
Iranska organizacija za atomsku energiju potvrdila je da je nuklearno postrojenje u Araku danas napadnuto dva puta, dodajući da nema izvješća o žrtvama ni o kontaminaciji.
Izrael je isti kompleks gađao i prošle godine tijekom 12-dnevnog rata. Fotografije objavljene nakon tog napada pokazivale su vidljivu rupu na krovu reaktora.
19:32
prije 3h
Iranski šef diplomacije: Zatvaranje Hormuškog tjesnaca za američke i izraelske brodove "legitimna je mjera"
Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi potvrdio je u telefonskom razgovoru s ruskim kolegom Sergejem Lavrovom da je zatvaranje Hormuškog tjesnaca za američke i izraelske brodove „legitimna mjera”, priopćilo je iransko Ministarstvo vanjskih poslova.
Araghchi je također rekao da se prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac odvija u koordinaciji s nadležnim iranskim vlastima.
Tijekom telefonskog razgovora Araghchi je optužio SAD i Izrael za napade na civilne ciljeve, škole, bolnice i povijesne lokalitete, poručivši da će se Iran nastaviti odlučno braniti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare