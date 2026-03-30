FOTO, VIDEO / Trump šalje vojsku u Iran, želi sav uranij koji posjeduje? U Izraelu gori rafinerija nafte

Američki predsjednik Donald Trump razmatra vojnu misiju u Iranu radi zapljene oko 400 kilograma visoko obogaćenog uranija, prenosi Wall Street Journal.

List je u nedjelju citirao američke dužnosnike koji su rekli da Trump procjenjuje koliko bi to bilo opasno za kopnene trupe potrebne za operaciju.

Trump je općenito otvoren za tu ideju, izvijestio je list, jer bi takva vojna operacija mogla pomoći u postizanju njegovog glavnog cilja - sprječavanja Irana da proizvede nuklearno oružje.

Međutim, to bi bila složena i rizična misija koju bi američke oružane snage vjerojatno morale provoditi u zemlji nekoliko dana ili dulje.

Prije nego što su Izrael i Sjedinjene Države izvele zračne napade na Iran u lipnju prošle godine, bombardirajući pritom tri nuklearna postrojenja, zemlja je posjedovala više od 400 kilograma uranija čistoće od 60 posto. Više od 90 posto potrebno je za proizvodnju nuklearnog oružja, prema podacima Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA)

Visoko obogaćeni uranij vjerojatno je u podzemnim tunelima i skladištima u nuklearnim postrojenjima Isfahan i Natanz, prema riječima ravnatelja IAEA-e Rafaela Grossija.

Trump je potaknuo svoje savjetnike da izvrše pritisak na Iran da pristane predati materijal kao uvjet za okončanje rata, rekao je Wall Street Journal citirajući anonimni izvor.

U razgovorima sa saveznicima jasno je dao do znanja da Iranci ne mogu zadržati uranij. Također je govorio o njegovom prisilnom oduzimanju ako Iran na to ne pristane.

U nedjelju navečer Trump je novinarima rekao da Iran mora ispuniti američke zahtjeve, inače "neće imati državu", prema medijskim objavama o njegovom razgovoru s novinarima.

Danima se izvještava o mogućoj kopnenoj ofenzivi američke vojske u Iranu. Iako Pakistan pokušava posredovati, Washington i Teheran još nisu stupili u izravne pregovore o okončanju sukoba.