FOTO, VIDEO / Trump šalje vojsku u Iran, želi sav uranij koji posjeduje? U Izraelu gori rafinerija nafte

Rat Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, ali i militantnih skupina nekih od zemalja na Bliskom istoku, ušao je u drugi mjesec no kraj se ne nazire.
Ali, počela se potpuno mijenjati retorika lidera. Primjerice, američki predsjednik Donald Trump otvoreno govori o tome da želi uzeti iransku naftu i ozbiljno razmatra kopnenu invaziju. Prvo na otok Harg, a potom i dublje u Iran. To bi moglo bitno povećati broj žrtava, kojih je na svim stranama sad više pd 6000.
S druge strane, izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavljuje dodatno širenje operacija u južnom Libanonu, navodeći kao razlog nastavak raketne paljbe Hezbolaha.
Izrael je prošli tjedan rekao da proširuje "tampon zonu" do rijeke Litani. Nije bilo odmah jasno misli li Netanyahu na to područje ili na zauzimanje dodatnog teritorija.
Iran se pak priprema na kopnenu invaziju, ne dopušta brodovima prolaz kroz Hormuški tjesnac i konstantno ima za mete sve američke i izraelske saveznike na Bliskom istoku. Što je potvrdio i posljednji razorni napad na Kuvajt.
Istovremeno, Hezbolah i jemenski hutisti pomažu Iranu napadima na izraelske mete.
12:26
Hezbolah gađao pomorsku bazu u Haifi
Hezbolah tvrdi da su njegove snage gađale pomorsku bazu u sjevernom izraelskom gradu Haifi "salvom naprednih projektila".
Ranije smo izvijestili da je u gradskoj rafineriji nafte izbio požar nakon raketnog napada. Nije jasno je li požar izazvao izravan pogodak ili padajući krhotine.
11:20
Trump razmatra slanje vojske kako bi preuzela iranski uranij
Američki predsjednik Donald Trump razmatra vojnu misiju u Iranu radi zapljene oko 400 kilograma visoko obogaćenog uranija, prenosi Wall Street Journal.
List je u nedjelju citirao američke dužnosnike koji su rekli da Trump procjenjuje koliko bi to bilo opasno za kopnene trupe potrebne za operaciju.
Trump je općenito otvoren za tu ideju, izvijestio je list, jer bi takva vojna operacija mogla pomoći u postizanju njegovog glavnog cilja - sprječavanja Irana da proizvede nuklearno oružje.
Međutim, to bi bila složena i rizična misija koju bi američke oružane snage vjerojatno morale provoditi u zemlji nekoliko dana ili dulje.
Prije nego što su Izrael i Sjedinjene Države izvele zračne napade na Iran u lipnju prošle godine, bombardirajući pritom tri nuklearna postrojenja, zemlja je posjedovala više od 400 kilograma uranija čistoće od 60 posto. Više od 90 posto potrebno je za proizvodnju nuklearnog oružja, prema podacima Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA)
Visoko obogaćeni uranij vjerojatno je u podzemnim tunelima i skladištima u nuklearnim postrojenjima Isfahan i Natanz, prema riječima ravnatelja IAEA-e Rafaela Grossija.
Trump je potaknuo svoje savjetnike da izvrše pritisak na Iran da pristane predati materijal kao uvjet za okončanje rata, rekao je Wall Street Journal citirajući anonimni izvor.
U razgovorima sa saveznicima jasno je dao do znanja da Iranci ne mogu zadržati uranij. Također je govorio o njegovom prisilnom oduzimanju ako Iran na to ne pristane.
U nedjelju navečer Trump je novinarima rekao da Iran mora ispuniti američke zahtjeve, inače "neće imati državu", prema medijskim objavama o njegovom razgovoru s novinarima.
Danima se izvještava o mogućoj kopnenoj ofenzivi američke vojske u Iranu. Iako Pakistan pokušava posredovati, Washington i Teheran još nisu stupili u izravne pregovore o okončanju sukoba.
11:08
Gori rafinerija nafte u Haifi
Izraelski mediji izvještavaju o požaru u rafineriji nafte Bazan u sjevernom gradu Haifi nakon raketnog napada.
Postrojenje je već bilo meta 19. ožujka u iranskim napadima, kada je Teheran uzvratio na udare na svoju energetsku infrastrukturu.
10:47
Napadnuta zračna baza u Iraku
Zračna baza Mohamad Alaa u Iraku, smještena uz Međunarodnu zračnu luku u Bagdadu, pogođena je ranije danas raketama, pri čemu je uništen jedan zrakoplov, ali nije bilo žrtava, priopćilo je ministarstvo obrane te zemlje.
Ministarstvo je dodalo da vlasti procjenjuju štetu i utvrđuju izvor napada.
10:12
Iran potvrdio smrt zapovjednika mornarice Revolucionarne garde
Iran je potvrdio smrt zapovjednika mornarice Revolucionarne garde Alireze Tangsirija.
U priopćenju IRGC-a, koje je prenijela novinska agencija IRNA, navodi se da je Tangsiri preminuo "zbog težine ozljeda", navodi Sky News.
Prošlog tjedna izraelski ministar obrane Israel Katz izjavio je da je zapovjednik ubijen zajedno s drugim dužnosnicima u "preciznoj i smrtonosnoj operaciji" koju je provela izraelska vojska.
09:48
"Od početka rata ranjeno više od 6000 Izraelaca"
Izraelsko ministarstvo zdravstva navodi da je od početka rata s Iranom 28. veljače u bolnice zaprimljeno 6008 ranjenih osoba, od kojih se 121 još uvijek nalazi na liječenju.
Samo u posljednja 24 sata, prema navodima vlasti, u bolnice su zaprimljene 232 ozlijeđene osobe.
09:45
Raseljeno 20 posto stanovništva Libanona
Rat je u samo tri tjedna raselio 20 posto stanovništva Libanona, pri čemu je u prosjeku 19.000 djece svakodnevno prisiljeno napustiti svoje domove, prema podacima Dječjeg fonda Ujedinjenih naroda (UNICEF).
"Jedan od izazova s kojima se suočavamo jest doprijeti do te djece, posebno na jugu Libanona", rekao je predstavnik UNICEF-a u Libanonu Marcoluigi Corsi u razgovoru za CNN.
"Postoje djeca koja su zarobljena u zajednicama do kojih je vrlo teško doći, a još i teže nakon bombardiranja i uništenja nekoliko mostova u zračnim napadima."
Izraelska vojska srušila je nekoliko mostova preko rijeke Litani, koja presijeca Libanon, u sklopu šire ofenzive na jugu.
Još jedan izazov je pružanje pomoći djeci koja sada žive u privremenim skloništima, od kojih su mnoga više puta raseljena i ponovno traumatizirana, rekao je Corsi.
Organizacije poput UNICEF-a sada rade na osiguravanju osnovnih usluga poput cijepljenja male djece, medicinske skrbi i osnovnih "centara za učenje" dok su škole zatvorene.
U nekim dijelovima Libanona bombardiranje je prekinulo pristup osnovnim potrepštinama poput pitke vode, jer su uništeni rezervoari i crpne stanice, navodi UNICEF. Bolnice, mostovi i sanitarni sustavi također su oštećeni ili uništeni.
09:41
Trump: Novo iransko vodstvo je vrlo razumno
Američki predsjednik Donald Trump je rekao da su se predstavnici SAD-a i Irana sastajali izravno i neizravno te da su novi iranski čelnici vrlo razumni.
Njegove izjave uslijedile su nakon što je Pakistan, posrednik između Teherana i Washingtona, objavio da se priprema u narednim danima ugostiti smislene pregovore s ciljem okončanja mjesec dana dugog rata.
"Mislim da ćemo postići dogovor s njima, prilično sam siguran, ali moguće je i da nećemo", rekao je Trump novinarima tijekom leta Air Force One prema Washingtonu.
Trump smatra da je SAD već postigao smjenu režima u Teheranu kad su u napadima ubijeni vrhovni vođa te zemlje Ali Hamenei i drugi visoki dužnosnici. Dvaput je ponovio da se njihovi zamjenici čine razumnima, piše Reuters.
09:31
AfD traži da svi američki vojnici napuste Njemačku
Predsjednik krajnje desne stranke Alternativa za Njemačku (AfD), Tino Chrupalla, izrazio je protivljenje daljnjem stacioniranju američkih snaga u Njemačkoj. Traži da napuste zemlju.
09:11
Izrael rano jutros napao Iran
Izraelske obrambene snage (IDF) su rano jutros počele s napadima na ciljeve u Teheranu.
"IDF trenutno napada vojnu infrastrukturu iranskog terorističkog režima diljem Teherana", napisala je vojska u objavi na Telegramu bez navođenja detalja.
Oko pola sata kasnije, IDF je priopćio da je identificirao projektile lansirane iz Irana prema teritoriju Izraela. "Obrambeni sustavi rade kako bi presreli prijetnju", stoji u objavi.
Ranije je predsjednik Donald Trump rekao da je američka vojska također napala i uništila nekoliko ključnih ciljeva u Iranu, opisujući to kao "veliki dan" i hvaleći američke snage kao "najbolje i najsmrtonosnije na svijetu" u objavi na Truth Social.
Trump je rekao da su "mnoge dugo tražene mete" eliminirane, ali nije dao dodatne pojedinosti.
Izrael i Sjedinjene Države započeli su zajedničke vojne operacije protiv Irana krajem veljače.
