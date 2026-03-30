Dramatično upozorenje talijanskog ministra obrane o ratu s Iranom: "Ne spavam zbog onoga što dolazi"

Talijanski ministar obrane Guido Crosetto u intervjuu za list La Repubblica izjavio je da su informacije kojima raspolaže "zastrašujuće" te iznio niz tvrdnji koje sugeriraju da se svijet nalazi pred eskalacijom koju će osjetiti svi Europljani
Oglas
Ministar Crosetto je bio izravniji nego inače, upozorivši da prijetnja nije samo vojna, nego i društvena i ekonomska.
"Prisiljen sam znati stvari zbog kojih više ne mogu spavati. Bojim se onoga što bi se moglo dogoditi u narednim tjednima, zbog posljedica koje će to imati na gospodarstvo i svakodnevni život", rekao je Crosetto za La Repubblicu.
Ustvrdio je da Italija nije sudjelovala u donošenju ključnih odluka koje su dovele do sadašnje situacije, da nisu podržali rat s Iranom i da ih "nitko nije pitao za mišljenje“. Smatra kako bi rat s Iranom mogao biti dugotrajniji i složeniji nego onaj u Ukrajini jer Iran pruža snažan otpor.
Opasni Hormuški tjesnac
"Iran je veći, brojniji i povijesno snažniji od Ukrajine, što ga čini teškim protivnikom", upozorio je talijanski ministar obrane.
Iako nije iznosio detalje, analitičari smatraju da se njegove zabrinutosti odnose na Hormuški tjesnac, kako piše portal Slobodna Bosna, ključnu točku svjetske trgovine energentima. Njegova blokada mogla bi izazvati nagli rast cijena i snažan udar na europsko gospodarstvo.
Crosetto je ranije upozoravao i na mogućnost "hibridnog rata", uključujući aktiviranje proiranskih skupina širom svijeta, što bi dodatno ugrozilo sigurnost u Europi.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas