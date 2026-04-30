"Čin piratstva": Svijet reagira na izraelsko presretanje flotile pomoći za Gazu
Svjetski čelnici osuđuju presretanje brodova upućenih prema Gazi kao kršenje međunarodnog prava.
Izrael je presreo 22 od 58 brodova s humanitarnom pomoći koji su plovili međunarodnim vodama prema opkoljenom Pojasu Gaze, piše Al Jazeera.
Brodovi su dio druge Globalne flotile Sumud, koja posljednjih mjeseci pokušava probiti izraelsku blokadu dopremanjem humanitarne pomoći Palestincima u Gazi. Isplovili su iz španjolske luke Barcelone 12. travnja.
Organizatori flotile u četvrtak su rekli da su plovila zaplijenjena kasno u srijedu u međunarodnim vodama kod grčkog poluotoka Peloponeza, stotinama milja od Gaze.
Izrael je “oteo” 211 od 400 aktivista koji su sudjelovali u flotili, uključujući i jednog pariškog gradskog vijećnika, prema riječima organizatora. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova ranije je navelo da je pritvoreno 175 osoba.
Evo kako su svjetski čelnici reagirali na vijest:
Italija
Italija je zatražila hitno oslobađanje svojih državljana koji su bili na brodovima flotile.
Italija “osuđuje zapljenu plovila Globalne flotile Sumud … i poziva Izrael da odmah oslobodi sve nezakonito pritvorene Talijane”, navodi se u priopćenju vlade.
Talijanska novinska agencija ANSA, pozivajući se na izvore među organizatorima, navodi da su pritvorena 24 Talijana.
U priopćenju vlada također poziva na “potpuno poštivanje međunarodnog prava i jamstva fizičke sigurnosti osoba na brodu”.
Dodaje se da je Italija “posvećena nastavku isporuke humanitarne pomoći Gazi u okviru naše suradnje i uz poštivanje međunarodnog prava”.
Njemačka
U zajedničkom priopćenju s Italijom, Njemačka je rekla da s “velikom zabrinutošću” prati razvoj događaja oko flotile te pozvala na poštivanje međunarodnog prava i “suzdržavanje od neodgovornih poteza”.
Španjolska
Španjolsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da “energično osuđuje” izraelsku zapljenu flotile na kojoj se nalaze i španjolski državljani.
Madrid je pozvao izraelskog otpravnika poslova kako bi prenio svoj prosvjed zbog zadržavanja plovila, dodaje se u priopćenju.
Turska
Tursko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je izraelsku zapljenu brodova kao “čin piratstva”.
“Ciljajući Globalnu flotilu Sumud, čija je misija skrenuti pozornost na humanitarnu katastrofu s kojom se suočavaju nevini ljudi u Gazi, Izrael je također prekršio humanitarna načela i međunarodno pravo”, navodi se u priopćenju.
Hamas
U objavi na Telegramu, palestinska skupina Hamas osudila je presretanje, optužujući Izrael za počinjenje zločina bez odgovornosti te pozvala na oslobađanje pritvorenih.
Organizatori Globalne flotile Sumud
Organizatori flotile osudili su zapljenu svojih plovila.
“Ovo je piratstvo”, naveli su u priopćenju. “Ovo je nezakonito zarobljavanje ljudi na otvorenom moru blizu Krete, tvrdnja da Izrael može djelovati s potpunom nekažnjivošću, daleko izvan svojih granica, bez posljedica.”
“Nijedna država nema pravo prisvajati, nadzirati ili okupirati međunarodne vode. Ipak, upravo to je Izrael učinio, šireći svoj režim kontrole prema van, okupirajući Sredozemno more uz obalu Europe”, dodaje se u priopćenju.
Amnesty International
Amnesty International pozvao je na hitno oslobađanje pritvorenih aktivista.
“Posada presretnutih plovila mora biti odmah i bezuvjetno oslobođena”, navodi se u priopćenju objavljenom na društvenim mrežama.
“Tijekom pritvora izraelske vlasti moraju osigurati da svi aktivisti odmah dobiju konzularnu pomoć, da se prema njima postupa humano te da budu zaštićeni od mučenja i drugih oblika zlostavljanja.”
Izrael
Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova nazvalo je organizatore flotile “profesionalnim provokatorima” i ustvrdilo da su njihove snage djelovale zakonito.
“Zbog velikog broja plovila koja sudjeluju u flotili, rizika od eskalacije te potrebe da se spriječi probijanje zakonite blokade, bila je potrebna rana intervencija u skladu s međunarodnim pravom”, navodi se u priopćenju ministarstva.
