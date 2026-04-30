Drugi maloljetnik osumnjičen za terorizam ne ide u pritvor, DORH objavio detalje

Na prijedlog Županijskog državnog odvjetništva u Splitu, sudac istrage Županijskog suda u Splitu proveo je ispitivanje maloljetnog hrvatskog državljanina zbog kaznenog djela terorizma iz članka 97. stavak 2. u svezi stavka 1. točka 1., 4. i 6. Kaznenog zakona, nakon čega je Županijsko državno odvjetništvo donijelo rješenje o pokretanju pripremnog postupka prema maloljetniku zbog navedenog kaznenog djela.
U priopćenju DORH-a, navodi se da postoji osnovana sumnja da je maloljetnik 23. i 24. travnja 2026., u nakani izazivanja straha među stanovništvom na području Splitsko-dalmatinske županije, putem elektroničkih uređaja poslao na adrese elektroničke pošte policijskih postaja, srednje škole i medija, e-mail poruke u kojima se iznosi prijeteći sadržaj o uporabi eksploziva i time ugrožavanja života drugih osoba. Zbog takvih poruka policija je obavljala preglede institucija u odnosu na koje su se poruke odnosile, kako bi zaštitila građane, posebno osobe mlađe životne dobi, odnosno djecu, od mogućih postavljanja eksplozivnih naprava, te je došlo do uznemiravanja stanovništva.
Nakon ispitivanja maloljetnika pred sucem istrage Županijskog suda u Splitu, državno odvjetništvo predložilo je sucu istrage određivanje istražnog zatvora prema maloljetniku zbog postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku).
Sudac istrage je prema maloljetniku odredio privremenu mjeru stavljanja pod nadzor Hrvatskog zavoda za socijalni rad, radi pružanja pomoći i zaštite.
Protiv tog rješenja suca istrage, Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podnijet će žalbu, stoji u priopćenju.
Podsjećamo, ranije danas, u Velikoj Gorici, sudac istrage Županijskog suda odredio je jednomjesečni pritvor 17-godišnjaku koji se sumnjiči za terorizam jer je zagrebačkim osnovnim i srednjim školama slao e-mail poruke u kojima je navodio da su u tim obrazovnim ustanovama postavljene eksplozivne naprave.
PROČITAJTE JOŠ
