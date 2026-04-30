Drugi maloljetnik osumnjičen za terorizam ne ide u pritvor, DORH objavio detalje

U priopćenju DORH-a, navodi se da postoji osnovana sumnja da je maloljetnik 23. i 24. travnja 2026., u nakani izazivanja straha među stanovništvom na području Splitsko-dalmatinske županije, putem elektroničkih uređaja poslao na adrese elektroničke pošte policijskih postaja, srednje škole i medija, e-mail poruke u kojima se iznosi prijeteći sadržaj o uporabi eksploziva i time ugrožavanja života drugih osoba. Zbog takvih poruka policija je obavljala preglede institucija u odnosu na koje su se poruke odnosile, kako bi zaštitila građane, posebno osobe mlađe životne dobi, odnosno djecu, od mogućih postavljanja eksplozivnih naprava, te je došlo do uznemiravanja stanovništva.