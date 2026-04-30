Marko Vučetić: Grmoja bi se trebao prijaviti u ambulantu za demenciju

"Tko god želi pobijediti u Hrvatskoj, pobijedit će. Postoji način na koji je moguće doći do pobjede. Hrvatski građani ne pamte, čak i potiču da se netko prilagodi njima na način da se ispred njih odriče svoje prošlosti i negira što je bio politički ili koje je stavove zastupao. Bitno je da se dođe građanima, da ih se dotakne i da ih se posluša pa postane dio njihovog intimnog mikro svijeta. Uspjeh će zatim doći. Magyar je tako dvije godine obilazio Mađarsku. Takav prevarant treba i Hrvatskoj. Jer, Magyar je Orbanov prevarant i postavit će stvari kao i Orban, ali će uvesti i nešto svoje. Jedini tko je prisutan svugdje jest Plenković. Ali, on je prazni elitist, zna što narod treba, ali ne želi biti dio tog naroda. Pokazao je to na primjeru Thompsona. Nije bio na koncertu na Hipodromu, a nije bio ni na dočeku rukometaša. On prezire narod."