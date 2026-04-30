Marko Vučetić: Grmoja bi se trebao prijaviti u ambulantu za demenciju
Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je Marko Vučetić, filozof, povjesničar i teolog s Filozofskog fakulteta u Zadru.
Na samom početku komentirao je svoj stav da treba žešće kritizirati oporbu u Hrvatskoj. Primjerice, Nikola Grmoja je za N1 izjavio da se Most kritiziralo zbog "dovođenja HDZ-a na vlast dvaput, barem je nešto pokušano".
"On bi se trebao prijaviti u ambulantu za demenciju. Budući da sam sudjelovao u drugoj verziji Mosta, onoj kad je došlo do pada prve vlade i očekivao sam da će ta druga verzija uspjeti napraviti dekonstrukciju HDZ-a, ali upravo su Grmoja i Božo Petrov učinili sve da HDZ dođe na vlast i ostane na vlast. Nemojmo smetnuti s uma da je Petrov bio jedan od otaca famozne grupe Borg i nemojmo smetnuti s uma da ovo što se događa s Ina-MOL je maslo Bože Petrova. Stoga, naša opozicija je nesposobna i besmislena", kazao je Vučetić pa nastavio:
"Dok Plenković ima ovakvu opoziciju, koja uživa u svom položaju, ne trebamo u njima tražiti rješenje. Mislim da je došlo vrijeme da nakon svih ovih poraza, u kojima oni uživaju... Jer, nemojmo zaboraviti, SDP i Možemo nisu koalirali i zato je došlo do ovakvog rezultata. Most je uništio ideju nezavisnosti, a sad se smuca pod Trumpovim skutama i vode se idejama nacionalizma. Građani ne bi trebali iz moralnih razloga izlaziti na izbore. Znam da ja neću sve dok ne dođe netko novi pa neka me prevari, ali neka me prevari netko novi."
Smatra da dok su aktualne stranke "u ponudi", nije bitno kolika je izlaznost na izborima. Također, poziva desnije od HDZ-a da sruše Andreja Plenkovića.
"Kad već ljevica ne može, onda neka ga sruše desniji od njega jer je to dobro za demokraciju", kazao je Vučetić.
"Plenković je prazni elitist"
Spominje dalje primjer Petera Magyara. Smatra da je on Orbanov prevarant.
"Tko god želi pobijediti u Hrvatskoj, pobijedit će. Postoji način na koji je moguće doći do pobjede. Hrvatski građani ne pamte, čak i potiču da se netko prilagodi njima na način da se ispred njih odriče svoje prošlosti i negira što je bio politički ili koje je stavove zastupao. Bitno je da se dođe građanima, da ih se dotakne i da ih se posluša pa postane dio njihovog intimnog mikro svijeta. Uspjeh će zatim doći. Magyar je tako dvije godine obilazio Mađarsku. Takav prevarant treba i Hrvatskoj. Jer, Magyar je Orbanov prevarant i postavit će stvari kao i Orban, ali će uvesti i nešto svoje. Jedini tko je prisutan svugdje jest Plenković. Ali, on je prazni elitist, zna što narod treba, ali ne želi biti dio tog naroda. Pokazao je to na primjeru Thompsona. Nije bio na koncertu na Hipodromu, a nije bio ni na dočeku rukometaša. On prezire narod."
Hrvatski narod nazvao je iz svih tih razloga "narodom bez demokratskog identiteta". A potom je jasnije objasnio zašto smatra da ga Plenković prezire.
"On mu je potreban samo u logističkom smislu. A netko tko ne prezire hrvatski narod ne bi doživljavao uspjehom ono što će nam se osvetiti u budućnosti - od iseljavanja, gubitka dignoteta, trovanja tla, gušenja demokracije..."
Kao rješenje brojnih problema vidi "istinu o povijesti".
"Došli smo do toga da se ne možemo nositi ni s jednom pobjedom ni u jednom ratu i nismo u stanju iz rata živjeti u miru. Partizani nisu bili zločinci, bili su osloboditelji i to stoji u Ustavu, a to ne razumiju oni koji žele unijeti plinske boce u Ustavnom sudu. Zločini se čine u ratu i treba ih istraživati. Počinjeni su i u Domovinskom ratu, ali hrvatski branitelji nisu zločinci, zločince treba istražiti", zaključio je Marko Vučetić.
