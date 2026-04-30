VIDEO / Burno u Kongresu, Hegsethu vikao da je ratni zločinac. Pogledajte reakciju šefa Pentagona

Dok je ministar rata Pete Hegseth svjedočio pred senatorima o ratu u Iranu, prosvjednik ga je prekinuo nazivajući ga "ratnim zločincem" i poručujući da bi trebao biti uhićen.
"Ti si ratni zločinac! Trebao bi biti uhićen, to što radiš je odvratno. Američki narod ne želi ići u rat", čulo se kako govori neidentificirani prosvjednik, prenosi AOL.
Vidjelo se kako Hegseth zastaje dok je prosvjednik govorio, a zatim nastavlja svoje izlaganje nakon što je prosvjednik završio.
Hegseth se suočio s još jednim danom ispitivanja na Capitol Hillu, pri čemu su senatori u četvrtak prvi put imali priliku suprotstaviti se ili pohvaliti čelnika Pentagona zbog njegovog vođenja rata u Iranu.
Senator Roger Wicker, republikanski predsjednik Odbora za oružane snage Senata, otvorio je saslušanje napomenuvši da se SAD nalazi u najopasnijem sigurnosnom okruženju od Drugog svjetskog rata. Također je pohvalio korištenje vojske od strane predsjednika Donalda Trumpa.
"Cijenimo prava Amerikanaca na slobodu izražavanja zajamčenu Prvim amandmanom, ali ometanja ovog saslušanja neće se tolerirati", rekao je Wicker prije nego što je dopustio Hegsethu da nastavi svjedočenje.
Dan ranije Hegseth se sukobio s demokratima tijekom gotovo šest sati dugog saslušanja pred Odborom za oružane snage Zastupničkog doma, gdje se suočio s oštrim pitanjima o troškovima rata u novcu, ljudskim životima i smanjenju zaliha ključnog naoružanja.
Hegseth je ušao u rasprave s brojnim zastupnicima, a posebno se istaknula razmjena s demokratom Room Khannom iz Kalifornije, koji ga je pitao koliko je rat u Iranu koštao američke porezne obveznike. "Jednostavno bih vas pitao kolika je cijena iranske nuklearne bombe", odgovorio je Hegseth, optužujući Khannu da postavlja "zamke u pitanjima".
Glavni financijski dužnosnik Pentagona rekao je zakonodavcima da se procijenjeni trošak rata s Iranom zasad kreće oko 25 milijardi dolara, dodajući da se većina troškova odnosi na streljivo. Vojska je također trošila novac na operacije i zamjenu opreme. Prijedlog vojnog proračuna za 2027. godinu povećao bi obrambenu potrošnju na rekordnih 1,5 bilijuna dolara.
@drhossamsamy65) April 30, 2026
⛔️Chaos erupts as a protestor interrupts Pete Hegseth’s testimony at the Senate Armed Services Committee as he asks them to approve the Pentagon's $1.5 TRILLION request, which includes $200 BILLION for Iran war funds.
"YOU'RE A WAR CRIMINAL. YOU SHOULD BE…
