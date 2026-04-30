Podignute optužnice u dva slučaja ratnih zločina: Ubojstva hrvatskih vojnika i rušenje crkve u Benkovcu

Optužnica ga tereti da je zajedno s podređenim vojnim policajcima i drugim vojnicima zarobio devet pripadnika Hrvatske vojske i fizički ih zlostavljao, kao i da je zajedno s vojnim policajcima i srpskim vojnicima iz puške pucao i usmrtio jednu žrtvu, a dvojicu zarobljenih hrvatskih vojnika predao drugoj paravojnoj postrojbi znajući da će biti usmrćeni.