FOTO, VIDEO / Trump: Uništili smo iranske brodove koji su pokušali postaviti mine u Hormuškom tjesnacu

Američka vojska pogodila je i "potpuno uništila" deset iranskih brodova za polaganje mina, rekao je američki predsjednik Donald Trump, upozoravajući da sve mine koje je Iran postavio u Hormuškom tjesnacu mora odmah ukloniti.

"Ako je Iran postavio bilo kakve mine u Hormuškom tjesnacu, a nemamo izvješća o tome, želimo da se one uklone odmah", napisao je Trump na platformi Truth Social.

Rekao je da će se Teheran, ako to ne učini, suočiti s vojnim posljedicama, bez navođenja detalja.

"S druge strane, ako uklone ono što je možda postavljeno, to će biti divovski korak u pravom smjeru", dodao je Trump.

Pentagon je ranije u utorak rekao da napada iranske brodove za postavljanje mina i skladišta mina.

Američko-izraelski rat protiv Irana i odmazda Teherana zaustavili su promet kroz Hormuški tjesnac kroz koji inače prolazi petina globalne nafte i ukapljenog prirodnog plina.