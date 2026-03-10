FOTO, VIDEO / Trump: Uništili smo iranske brodove koji su pokušali postaviti mine u Hormuškom tjesnacu

Rat na Bliskom istoku ušao je u 11. dan i nejasno je koliko bi mogao potrajati. Sjedinjene Države i Izrael žestoko su napali Iran u utorak, što su i Pentagon i Iranci na terenu opisali najintenzivnijim zračnim napadima od početka sukoba, unatoč tržišnim okladama da će američki predsjednik Donald Trump uskoro zaustaviti rat.
22:49
prije 8 min.
Još dvije iranske nogometašice ostale u Australiji
Lokalni mediji izvijestili su da su još dvije igračice iranske ženske nogometne reprezentacije zatražile azil u Australiji nakon što je pet igračica u utorak dobilo humanitarne vize zbog sigurnosnih razloga.
Jedna od igračica je u utorak navečer u zadnji čas odbila ukrcati se na let za Iran u zračnoj luci Sydney, izvijestila je nacionalna televizija ABC News, pozivajući se na neimenovane izvore. Preostale igračice su napustile Australiju i otišle u Iran.
22:25
prije 32 min.
Mine nisu postavljene?
Američka vojska pogodila je i "potpuno uništila" deset iranskih brodova za polaganje mina, rekao je američki predsjednik Donald Trump, upozoravajući da sve mine koje je Iran postavio u Hormuškom tjesnacu mora odmah ukloniti.
"Ako je Iran postavio bilo kakve mine u Hormuškom tjesnacu, a nemamo izvješća o tome, želimo da se one uklone odmah", napisao je Trump na platformi Truth Social.
Rekao je da će se Teheran, ako to ne učini, suočiti s vojnim posljedicama, bez navođenja detalja.
"S druge strane, ako uklone ono što je možda postavljeno, to će biti divovski korak u pravom smjeru", dodao je Trump.
Pentagon je ranije u utorak rekao da napada iranske brodove za postavljanje mina i skladišta mina.
Američko-izraelski rat protiv Irana i odmazda Teherana zaustavili su promet kroz Hormuški tjesnac kroz koji inače prolazi petina globalne nafte i ukapljenog prirodnog plina.
21:47
prije 1h
Izrael povećava izdvajanja za obranu
Izrael će donijeti poseban proračun od nekoliko desetaka milijardi šekela za dodatnu obrambenu potrošnju kako bi financirao zračni rat s Iranom, najavili su premijer Benjamin Netanyahu i ministar financija Bezalel Smotrich u zajedničkom priopćenju u utorak.
Smotrich je rekao da se kabinet sastaje u utorak navečer kako bi odobrio poseban ratni proračun. "Ovo nije trošak, već investicija", rekao je.
Netanyahu je rekao da podaci pokazuju da je izraelsko gospodarstvo vrlo snažno unatoč tome što ratuje više od dvije godine.
Izraelski predsjednik Isaac Herzog u utorak nije ponudio vremenski okvir za završetak rata s Iranom. "Moramo duboko udahnuti i doći do konačnog rezultata", rekao je za njemački list Bild.
Herzog je rekao da američki i izraelski napadi na Iran mijenjaju cijelu konfiguraciju Bliskog istoka. Branio je napade na iranska naftna postrojenja kako bi teheranski "ratni stroj" ostao bez novaca.
Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar ranije je rekao da njegova zemlja ne planira beskonačan rat i da se savjetuje s Washingtonom o tome kada ga zaustaviti.
20:56
prije 2h
Iran postavlja mine u Hormuškom tjesnacu
Iran je počeo postavljati mine u Hormuškom tjesnacu, najvažnijem svjetskom energetskom uskom grlu kroz koje prolazi oko petine ukupne svjetske trgovine sirovom naftom, prema riječima dviju osoba upoznatih s američkim obavještajnim izvješćima o tom pitanju.
Postavljanje mina zasad nije opsežno, u posljednjih nekoliko dana postavljeno je nekoliko desetaka mina, rekli su izvori. No Iran i dalje raspolaže s više od 80 posto do 90 posto svojih malih plovila i brodova za polaganje mina, rekao je jedan od izvora, pa bi njegove snage realno mogle položiti stotine mina u tom plovnom putu.
Iranska Revolucionarna garda (IRGC), koja sada praktički kontrolira tjesnac zajedno s iranskom redovnom mornaricom, ima sposobnost rasporediti svojevrsni "rukavac" raspršenih plovila za polaganje mina, čamaca napunjenih eksplozivom i obalnih raketnih baterija, izvijestio je CNN.
IRGC je ranije upozorio da će svaki brod koji prođe kroz tjesnac biti napadnut, a kanal je zapravo zatvoren od početka rata. Stanje u tjesnacu opisano je za CNN kao "dolina smrti", s obzirom na rizike koje nosi prolazak tim područjem.
Američki dužnosnici danas su rekli da američka mornarica nije pratila nijedno plovilo kroz tjesnac, iako je predsjednik Donald Trump u ponedjeljak rekao da njegova administracija razmatra mogućnosti da to učini. Uz to, zaprijetio je Iranu "najstrašnijim napadom do sada ako postavi mine u Hormuški tjesnac". Ta je prijetnja, očito, izignorirana...
20:26
prije 2h
Iran: Rakete i dronovi gađat će sve američke brodove u Hormuškom tjesnacu
Zapovjednik mornarice Iranske revolucionarne garde (IRGC) upozorio je da će svaki američki vojni brod ili brodovi njegovih saveznika koji prolaze Hormuškim tjesnacem biti meta napada, javlja Al Jazeera.
Komentari dolaze nakon ranije tvrdnje američkog ministra energetike Chrisa Wrighta da je američka mornarica pratila naftni tanker kroz tjesnac, objave koju je kasnije obrisao s platforme X.
„Tvrdnja da je naftni tanker prošao kroz Hormuški tjesnac uz vojnu pratnju SAD-a potpuno je netočna. Svaki prolazak američke flote i njezinih saveznika bit će zaustavljen iranskim raketama i samoubilačkim dronovima”, rekao je zapovjednik mornarice IRGC-a Alireza Tangsiri.
20:07
prije 2h
Izrael se priprema na mogućnost da Trump ‘pritisne kočnicu’ ratu
U Izraelu se govori o tome da bi rat mogao trajati onoliko dugo koliko Izrael procijeni da je potrebno. Za sada zapravo nema određenog vremenskog okvira. Izraelska vlada čak razmatra i produljenje izvanrednog stanja do kraja ožujka.
No Izrael je vrlo svjestan rastućeg pritiska u Sjedinjenim Državama, pa je poruka upućena domaćoj javnosti jasna: ovo nije beskonačan rat, rat donosi rezultate i dovest će do rušenja vlade i sustava vlasti u Teheranu. Prema izraelskoj poruci, to bi trebalo rezultirati većom stabilnošću na Bliskom istok, piše Al Jazeera.
Što se tiče izraelske vojske, ona planira moguće vođenje sukoba najmanje četiri do pet tjedana. Istodobno, vojni izvori poručuju izraelskoj javnosti da napade na Iran provode kao da se vremenski prostor za djelovanje zatvara.
Svjesni su da bi pritisak u SAD-u mogao dovesti do toga da Donald Trump odluči „povući kočnicu“ i zaustaviti rat prije nego što bi Izrael želio da se to dogodi.
19:55
prije 3h
Pentagon: Oko 140 pripadnika američke vojske ozlijeđeno, osam teško
Pentagon je upravo objavio priopćenje u kojem navodi da je oko 140 pripadnika američkih oružanih snaga ozlijeđeno od početka rata s Iranom 28. veljače.
U priopćenju glasnogovornik Pentagona Sean Parnell navodi da je „velika većina tih ozljeda bila lakše prirode”, te da se 108 pripadnika vojske već vratilo na dužnost, javlja BBC.
„Osam pripadnika vojske i dalje se vodi kao teško ozlijeđeno i prima najvišu razinu medicinske skrbi.”
19:54
prije 3h
Axios: SAD je zatražio od Izraela da prestane napadati energetska postrojenja u Iranu
Sjedinjene Američke Države zatražile su od Izraela da obustavi napade na iransku energetsku infrastrukturu, navodi se u izvješću portala Axios, a prenosi Sky News.
Poruka je prenesena na visokoj političkoj razini te i načelniku Glavnog stožera Izraelskih obrambenih snaga (IDF) Eyalu Zamiru, piše taj portal pozivajući se na tri izvora upoznata s tim pitanjem.
Administracija Donalda Trumpa navodno je navela tri razloga za takav zahtjev, među kojima je želja za suradnjom s iranskim naftnim sektorom nakon rata, kao i strah da bi napadi mogli naštetiti iranskom stanovništvu i potaknuti masovne iranske odmazdne napade.
Pogledajte snimke posljedica napada na energetska postrojenja u Teheranu prošlog vikenda…
19:51
prije 3h
UN objavio analizu o posljedicama u Hormuškom tjesnacu
Konferencija Ujedinjenih naroda za trgovinu i razvoj (UNCTAD) objavila je analizu globalnih posljedica zatvaranja ključnog pomorskog koridora kroz Hormuški tjesnac tijekom rata SAD-a i Izraela protiv Irana, javlja Al Jazeera.
Evo nekih od zaključaka:
- Cijene prijevoza naftnih tankera i premije za osiguranje od ratnog rizika naglo rastu, a povećavaju se i troškovi brodskog goriva, što podiže cijene transporta duž opskrbnih lanaca.
- Jedna trećina svjetske pomorske trgovine gnojivima (oko 16 milijuna tona) prolazi kroz tjesnac, što izaziva zabrinutost zbog dostupnosti gnojiva u nekim od najsiromašnijih zemalja.
- Gospodarstva u razvoju mogla bi biti posebno izložena jer visoki dug i rastući troškovi zaduživanja ograničavaju njihovu sposobnost da apsorbiraju nove cjenovne šokove.
- Prethodne krize – uključujući pandemiju COVID-19 i rat u Ukrajini – pokazale su kako poremećaji u energiji, transportu i poljoprivrednim inputima mogu brzo zahvatiti međusobno povezana tržišta.
„UNCTAD naglašava da će konačni razmjeri gospodarskog utjecaja ovisiti o trajanju i intenzitetu poremećaja te ističe potrebu za kontinuiranim praćenjem i naporima za zaštitu pomorskih trgovačkih koridora u skladu s međunarodnim pravom“, rekao je glasnogovornik UN-a Stéphane Dujarric.
19:41
prije 3h
Potvrdila Bijela kuća: Američka mornarica nije pratila brod kroz Hormuški tjesnac
Glasnogovornica Leavitt je upitana o objavi američkog ministra energetike na društvenim mrežama o kojoj smo izvijestili u 19:20.
U objavi na platformi X Chris Wright je napisao da je naftni tanker bio praćen kroz Hormuški tjesnac – no objava je uklonjena nekoliko minuta kasnije.
„Znam da je objava vrlo brzo uklonjena“, rekla je Leavitt.
„Mogu potvrditi da američka mornarica u ovom trenutku nije pratila tanker niti bilo koji brod, iako je to, naravno, opcija", javlja Sky News.
„Predsjednik je rekao da će to svakako iskoristiti ako i kada bude potrebno, u odgovarajućem trenutku.“
