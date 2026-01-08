pet dana mraka u berlinu
Gradonačelnik igrao tenis dok se grad smrzavao tijekom nestanka struje: "Htio sam razbistriti glavu"
Oporbene stranke u berlinskom pokrajinskom parlamentu traže ostavku gradonačelnika Kaija Wegnera jer je tijekom petodnevnog nestanka struje, dok su se stanovnici grada smrzavali, otišao igrati tenis.
Njemački javni servis RBB izvijestio je u srijedu da je Wegner, nakon što je u subotu obaviješten o nestanku struje, otišao igrati tenis sa svojom partnericom Katharinom Günther-Wünsch, berlinskom ministricom obrazovanja, prenosi Politico.
Wegner je te navode potvrdio u intervjuu za Welt TV.
„Igrao sam tenis od 13 do 14 sati jer sam htio razbistriti glavu. Bio sam dostupan cijelo vrijeme… mobitel mi je bio uključen i na zvučnom načinu rada. Odmah nakon toga vratio sam se i nastavio raditi“, rekao je Wegner za Welt.
No u nedjelju je Wegner novinarima ponudio drugačiju verziju događaja kada su ga pitali gdje se nalazio dan ranije. „Bio sam kod kuće. Doslovno sam se zaključao u svom kućnom uredu i odande koordinirao sve aktivnosti“, tvrdio je.
Wegner, čija konzervativna stranka CDU upravlja Berlinom u koaliciji sa socijaldemokratima, suočava se s kritikama oporbenih stranaka iz cijelog političkog spektra.
Tobias Schulze, čelnik kluba krajnje lijeve stranke Die Linke u berlinskom parlamentu, rekao je za POLITICO: „Činjenica da je Kai Wegner odlučio igrati tenis umjesto da ode u krizno područje pokazuje nedostatak odgovornosti i empatije. Gospodin Wegner mora se zapitati je li dorastao odgovornosti svoje dužnosti.“
Krajnje desna stranka AfD također je oštro napala gradonačelnika. Kristin Brinker, čelnica AfD-ove zastupničke skupine u Berlinu, poručila je: „Onaj tko u trenucima krize daje prednost slobodnom vremenu na pogrešnom je mjestu. Gospodine Wegner, izgubili ste ovaj meč. Skinite šešir.“
Subotnji nestanak struje izazvan je podmetnutim požarom na energetskom kabelu, a odgovornost je preuzela militantna krajnje lijeva skupina Vulkangruppe. Prekid opskrbe električnom energijom pogodio je oko 45.000 kućanstava na jugu Berlina, među kojima su bili i imućniji stanovnici, ali i ranjive skupine.
Zbog temperatura znatno ispod ništice brojna su kućanstva danima ostala bez grijanja. U srijedu su vlasti potvrdile da je u pogođenom području jedna žena pronađena mrtva u svom domu. Wegner je za Welt rekao da zasad nije jasno je li smrt povezana s nestankom struje.
Dodatne kritike na račun gradonačelnika uslijedile su nakon što se na društvenim mrežama pojavio video u kojem ga bijesni stanovnik proziva zbog premještanja starijih osoba kojima je potrebna skrb u sportsku dvoranu.
Berlinske vlasti našle su se na udaru i zbog odluke da pogođenim stanovnicima ponude mogućnost rezervacije hotelskih soba po cijeni od 70 eura po noći. Nakon burnih reakcija javnosti, grad je povukao tu odluku i ponudio besplatan smještaj u hotelima.
Opskrba električnom energijom u pogođenom području u potpunosti je obnovljena u srijedu.
U Berlinu se u rujnu održavaju pokrajinski izbori. I prije nestanka struje CDU je u anketama imao oko 22 posto potpore, što je šest postotnih bodova manje nego na pokrajinskim izborima 2023. godine. Prema navodima lokalnih medija, CDU je pozvao Wegnera da se u četvrtak u 8 sati ujutro očituje o cijelom slučaju.
