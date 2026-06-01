STROŽI PROPISI
Kina za mjesec dana uvodi izvozne dozvole za neke stručnjake, robe, usluge i tehnologije
Kina će od srpnja uvesti nove propise kako bi postrožila kontrolu inozemnih transakcija koje uključuju ulaganja, tehnologiju, podatke i nacionalnu sigurnost, najavila je vlada u ponedjeljak.
Najava strožih propisa uslijedila je mjesec dana nakon što je Peking naredio Meti da poništi akviziciju startupa za umjetnu inteligenciju Manus.
Novi bi propisi trebali stupiti na snagu 1. srpnja, a jedan od najznačajnijih članaka novih zakona nalaže pribavljanje izvoznih dozvola za određene kategorije robe, tehnologije, usluge ili srodne podatke.
Peking će novm propisima prvi pusta dobiti sveobuhvatnu i formaliziranu pravnu osnovu za poništenje dovršenih inozemnih transakcija, što nosi rizik svjetskim ulagačima pri usklađivanju s odredbama za osjetljive sektore poput kineske tehnologije i umjetne inteligencije.
Zabrana izvoza
Vlada smatra umjetnu inteligenciju osjetljivim sektorom ključnim za nacionalnu sigurnost i nastoji kontrolirati 'izlazak' tehnologije, intelektualnog vlasništva i radnika iz tih osjetljivih sektora u inozemstvo.
Novi propisi posebno zabranjuju prekogranični transfer stručnjaka u osjetljivim sektorima bez dozvole države. Manus je prije Metine akvizicije bio premjestio zaposlenike i poslovanje u Singapur.
Investitori "ne smiju prenositi robu, tehnologije, usluge i povezane podatke čiji je izvoz zabranjen... slanjem tehničkog osoblja izvan zemlje, organiziranjem osoblja za rad u drugim zemljama (regijama), pružanjem tehničkog vodstva izvan granica (Kine) ili organiziranjem prekogranične obuke."
Sigurnosni pregled inozemnih ulaganja i prijenosa imovine
Vlada će novim propisima dobiti ovlasti i za sigurnosni pregled inozemnih ulaganja ili prijenosa imovine koji mogu utjecati na nacionalnu sigurnost, a moći će ulagačima također naložiti da prodaju dionice ili zaustave ulaganja. Peking će za nepoštivanje propisa moći izricati i kazne.
Odredbe uključuju i moguću zabranu trgovanja s Kinom za strane tvrtke ako njihove matične zemlje ograničavaju kineska ulaganja. Primjerice, ako Washington uvrsti kinesku tehnološku tvrtku na popis sankcija, Peking će uzvratno moći blokirati odvojenu američku akviziciju tvrtke povezane s Kinom.
Propisi ne preciziraju koje će vrste transakcija ili prijenosa imovine biti zabranjene zbog nacionalne sigurnosti, napominje Reuters.
