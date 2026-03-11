Iran započeo nove raketne udare Izrael i zemlje Zaljeva: Pogođen tanker u Hormuškom tjesnacu

Iranske oružane snage pokrenule su novi val raketnih napada i napada dronovima na Izrael i nekoliko država Zaljeva.
U Izraelu su rakete ili presretnute ili su pale u nenaseljena područja, izvijestile su rano u srijedu novine The Times of Israel.
Iranska novinska agencija Tasnim, koja je bliska Iranskoj revolucionarnoj gardi (IRGC), opisala je taj napad kao najteži val napada od početka rata.
Saudijsko Ministarstvo obrane priopćilo je da je sedam balističkih raketa i sedam dronova presretnuto u različitim dijelovima zemlje.
U Kuvajtu je Ministarstvo obrane objavilo da su presretnuta četiri drona, dok se još jedan srušio na otvorenom terenu.
Sirene za zračnu uzbunu oglasile su se i u Bahreinu.
