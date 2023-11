Izrael uputio dramatično upozorenje svojim susjedima: “To bi bila greška vašeg života…”

Podijeli :

Israeli Defense Forces/Handout via REUTERS

S obzirom na učestale napade svog sjevernog susjeda, Izrael je u subotu navečer izdao oštra upozorenja Libanonu i poručio Hezbollahu da bi njihov ulazak u rat zapečatio sudbinu Libanona.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je upozorio libanonski šijitski gerilski pokret Hezbollah: “Nemojte napraviti grešku i krenuti u rat. To bi bila greška vašeg života… Vaš ulazak u rat zapečatio bi sudbinu Libanona”.

Izraelski ministar obrane Yoav Gallant rekao je da su na sjevernoj granici njegove zemlje “provokacije prerasle u agresiju”. Upozorio je: “Hezbollah se igra s vatrom”.

Izraelska vojska kaže da će evakuirati bebe iz bolnice u Gazi

Gallant je naglasio da većina izraelskih zračnih snaga više nije uključena u Pojas Gaze te da su zrakoplovi sada okrenuti prema sjeveru. “Građani Libanona moraju znati da bi, ako (vođa Hezbolaha Hassan) Nasrallah pogriješi, sudbina Bejruta mogla biti poput sudbine Gaze”.

Nasrallah je ranije u subotu rekao da je njegov pokret uveo nova oružja u niz uzastopnih napada u južnom Libanonu.

“Tijekom proteklog tjedna došlo je do eskalacije u broju operacija i vrsti korištenog oružja, budući da smo prvi put koristili samoubilačke dronove i rakete Burkan, a to su rakete težine od 300 do 500 kilograma”, rekao je Nasrallah u televizijskom govoru obilježavajući Hezbolahov Dan mučenika.

“Dronovi i kaćuše ispaljeni su duboko unutar okupiranih teritorija i to je zahtijevala priroda bitke”, rekao je Nasrallah. Dodao je da će se nastaviti pritisak s libanonske prve linije na izraelske trupe.

Ponovio je da neće tolerirati nikakva ubojstva civila izraelskim osvetničkim granatiranjem libanonskih područja.

Od brutalnog iznenadnog napada militanata Hamasa na izraelske zajednice 7. listopada i izbijanja rata, gotovo svaki dan dolazi do razmjene vatre na granici između Izraela i Libanona, sa žrtvama na obje strane, uključujući i civile.

To je najozbiljnija eskalacija od drugog libanonskog rata 2006. Hezbollah ima veze s islamističkim Hamasom u Pojasu Gaze, ali se smatra puno utjecajnijim i moćnijim.

Također se smatra najvažnijim nedržavnim saveznikom Irana i dio je samoproglašene “Osovine otpora”, fronta milicija s ciljem borbe protiv iranskog najvećeg neprijatelja Izraela.

