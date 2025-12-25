Kim Jong Un promatrao izgradnju podmornice i nadgledao lansiranje rakete

Združeni stožer Južne Koreje potvrdio je da se testiranje projektila dogodilo u 17 sati po lokalnom vremenu, izvijestila je novinska agencija Yonhap. Južnokorejska vojska bila je upoznata s pripremama za lansiranje i bila je spremna, naveo je Yonhap, pozivajući se na dužnosnika iz stožera.