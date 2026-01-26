Zlato ruši sve rekorde: Analitičari prognoziraju rast i do 6.400 dolara

PublicDomainPictures from Pixabay / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Cijena zlata probila se u ponedjeljak, prvi put u povijesti, iznad razine od 5.000 dolara po unci, čime je nastavljen trend njezina rasta jer ulagači zbog geopolitičkih napetosti traže sigurnije utočište za svoj kapital.

Rast napetosti između SAD-a i Europske unije oko Grenlanda izazvao je prošloga tjedna nesigurnost na svjetskim financijskim tržištima, pa je cijena zlata snažno porasla.

Jutros je, pak, ojačala daljnjih 0,9 posto, na 5.029 dolara po unci.

Prošle je godine cijena tog plemenitog metala skočila 64 posto, zahvaljujući smanjenju kamatnih stopa u SAD-u, padu tečaja dolara, potražnji središnjih banaka i rekordnom priljevu novca u fondove.

„Procjenjujemo da bi ove godine cijena unce zlata mogla dosegnuti i 6.400 dolara, dok bi prosječna cijena mogla iznositi 5.375 dolara”, kazao je za Reuters nezavisni analitičar Ross Norman.