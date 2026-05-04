stiže ljetni odmor
Hrvatska kaska za konkurencijom, ali iz jedne države možda stiže velika navala turista
Ovo su najpopularnija odredišta za europske turiste: najveći dobitnici u ljetnoj sezoni mogli bi biti Španjolci i Talijani
Ni rat, ni inflacija ni cijene goriva zasad nisu poljuljali ambicije Europljana da odrade svoj ljetni godišnji odmor. Štoviše, interes za putovanja veći je nego lani u ovo vrijeme i najveći od 2020. godine, a okolnosti će ih znatno više nego lani usmjeriti prema Mediteranu, piše Jutarnji list.
Pritom bi se kao najveći dobitnici u ljetnoj sezoni 2026. mogli pokazati Španjolci i Talijani, a i Hrvatska ima šanse privući one koji će, umjesto nesigurnosti daljih odredišta, izabrati Jadran, otkrilo je veliko istraživanje Europske putničke komisije (European Travel Commission, ETC), provedeno putem ankete na gotovo šest tisuća ljudi iz deset zemalja.
Riječ je o analizi koju ETC periodično radi od 2020. kako bi istražila planove ljudi koji su tijekom posljednje tri godine ostvarili najmanje dva putovanja s noćenjem. U online anketama svoje planove putovanja za razdoblje od travnja do rujna otkrili su tijekom ožujka putnici iz Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Nizozemske, Italije, Belgije, Švicarske, Španjolske, Poljske i Austrije.
Rekordan interes za putovanja u 2026. godini
Istraživanje je pokazalo da je raspoloženje Europljana za putovanja u proljeće i ljeto 2026. poraslo deset posto u odnosu na lani te je dosegnulo 82 posto, što je najviša razina od 2020. godine, a svibanj, lipanj i srpanj vrhunac su putničke sezone. Geopolitička nestabilnost dovodi do povećanja fokusa na sigurnost za četiri posto, a stabilno vrijeme i vrijednost za novac ostaju ključni čimbenici. Unatoč očekivanom rastu cijena nafte, putovanja automobilom su u porastu, a zračni prijevoz ostaje stabilan.
Za Hrvatsku je najzanimljiviji podatak iz ovog istraživanja da 17 posto više Europljana nego lani planira svoj ljetni odmor na Mediteranu; ukupno 59 posto ispitanih ima planove u našoj regiji, a logično onda raste i interes za odmor na suncu i plaži.
Hrvatska izvan top 5 najpoželjnijih destinacija
Međutim, manje ohrabruje rezultat prema kojemu Hrvatska nije među top 5 najpopularnijih odredišta za europske turiste. Nalazimo se na devetom mjestu, iza Španjolske, Italije, Francuske, Grčke i Portugala kad je Mediteran u pitanju. Najveći porast interesa pritom imaju Španjolska (8%) i Italija, koja u ovoj anketi bilježi pet posto veći interes Europljana nego lani. Samo četiri posto ispitanih planira putovati u Hrvatsku; u Španjolsku će njih 14 posto, 11 posto ih planira u Italiju, osam posto u Francusku, a šest posto u Grčku i Portugal.
Austrijancima smo na trećem mjestu po popularnosti, iza Italije i Španjolske, za koje je s tog tržišta porastao interes u odnosu na lani. Iza nas je, doduše, Grčka. Kamo god išli, Austrijance najviše zanimaju poznata turistička odredišta. Španjolska i Italija izazivaju veći interes nego lani i putnicima iz Njemačke, kojima su to dva top-odredišta. Hrvatska nije među top pet poželjnih odredišta ovog ljeta za Nijemce, a Grčka im je na četvrtom mjestu. U ovoj anketi želju za putovanjem pokazalo je čak 15 posto više ispitanih Nijemaca nego lani u ožujku.
Vjernost Poljaka i promjene na velikim tržištima
Španjolska je popularnija i među Talijanima ove godine i na prvom je mjestu za njihova putovanja. Slijede Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Portugal, a Grčka im je na petom mjestu po iskazanom interesu. Hrvatska nije među prvih pet.
Zato nas Poljaci i dalje vole; Hrvatska je treća po popularnosti, ali i tu vode Španjolska i Italija, za koje raste interes. Grčka je za Poljake odmah iza Hrvatske.
Kamo god putovali, interes za destinacije koje Europljani percipiraju kao manje popularne raste na 41 posto (+6%). Više od polovice Europljana (53%) planira boraviti na jednoj destinaciji, dok interes za posjećivanje više destinacija unutar iste zemlje raste na 42 posto (+5%), osobito među mlađim putnicima.
Štedljiviji turisti: Kraći boravci i manji budžeti
No, više će se gledati na novac nego lani i manje je onih koji na odmoru misle ostaviti više od 1500 eura po osobi. U skladu s tim, i namjera za ljetna putovanja ravnomjernije je raspoređena između lipnja i srpnja jer su u lipnju povoljnije cijene.
Sve više Europljana planira samo jedno putovanje tijekom proljeća i ljeta (njih 39 posto ili sedam posto više nego lani), dok potražnja za dva ili više putovanja pada na 57 posto (-3%). Kraća putovanja dobivaju na popularnosti, pri čemu 38 posto ispitanika planira boravak u trajanju od četiri do šest noći (+3%), a putovanja u trajanju od sedam do 12 noći padaju na 37 posto (-5%). Kako se duljina putovanja skraćuje, budžeti se pomiču prema umjerenijim razinama, pri čemu raste udio onih s budžetom do 1000 eura (+6%), dok se udio budžeta viših od 1500 eura smanjio za čak devet posto.
Top tri zemlje čiji stanovnici imaju najveći rast apetita za putovanje u idućih šest mjeseci su Poljska, Nizozemska i Španjolska i sve one bilježe oko deset posto veći interes.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare