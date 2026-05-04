Europa u stalnom strahu: Putinov "prozor prilike" je upravo nastupio

Obrambeni dužnosnici i zakonodavci strahuju da će Kremlj sljedeću godinu ili dvije - dok je Donald Trump još u Bijeloj kući, a EU još nije ojačala svoje vojne kapacitete - smatrati razdobljem za testiranje predanosti Zapada NATO-u, prema trojici europskih političara izravno upoznatih s tim raspravama. Iako je ruski rat u Ukrajini pokazao granice moći Moskve, ruski predsjednik već dugo signalizira želju za zauzimanjem dodatnog teritorija.