Kremlj odbija produljiti primirje dok Kijev ne prihvati ruske uvjete

Kremlj je odbio produljiti uskrsno primirje koje je na snazi u Ukrajini, a istječe u nedjelju navečer dok Kijev ne prihvati uvjete koji bi omogućili da se zajamče "interesi" i "ciljevi" Moskve.
"Sve dok Volodimir Zelenski nema hrabrosti da preuzme tu odgovornost, specijalna vojna operacija nastavit će se nakon isteka primirja", rekao je Dmitrij Peskov, predsjednikov glasnogovornik u intervjuu na državnoj televiziji.
Dan ranije, u svome je dnevnom obraćanju ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio kako bi bilo "ispravno" da se primirje produlji, dodavši i da je taj prijedlog iznio Moskvi.
No Peskov je rekao da je primirje Putinova "humanitarna gesta".
"Ruskoj vojsci Putin je naredio da ostane u stanju visoke pripravnosti u slučaju provokacija", rekao je Peskov.
Ruski je predsjednik najavio privremeno uskrsno primirje 9. travnja koje bi trebalo isteći i završiti u nedjelju u ponoć po lokalnom vremenu.
Zelenski, čije je prethodne prijedloge o prekidu vatre Moskva odbila, pristao je na primirje.
No Rusija i Ukrajina u nedjelju su se međusobno optužile za kršenje 32-satnog primirja, izvijestivši o više od tisuću napada dronovima i granatiranja samo nekoliko sati nakon što je primirje započelo u subotu u povodu proslave Uskrsa po julijanskom kalendaru.
