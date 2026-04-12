NAPADI I OPTUŽBE

Kremlj odbija produljiti primirje dok Kijev ne prihvati ruske uvjete

Hina
12. tra. 2026. 15:37
Smoke rises as a Russian drone hits an apartment building. REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY
Kremlj je odbio produljiti uskrsno primirje koje je na snazi u Ukrajini, a istječe u nedjelju navečer dok Kijev ne prihvati uvjete koji bi omogućili da se zajamče "interesi" i "ciljevi" Moskve.

"Sve dok Volodimir Zelenski nema hrabrosti da preuzme tu odgovornost, specijalna vojna operacija nastavit će se nakon isteka primirja", rekao je Dmitrij Peskov, predsjednikov glasnogovornik u intervjuu na državnoj televiziji.

Dan ranije, u svome je dnevnom obraćanju ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio kako bi bilo "ispravno" da se primirje produlji, dodavši i da je taj prijedlog iznio Moskvi.

No Peskov je rekao da je primirje Putinova "humanitarna gesta".

"Ruskoj vojsci Putin je naredio da ostane u stanju visoke pripravnosti u slučaju provokacija", rekao je Peskov.

Ruski je predsjednik najavio privremeno uskrsno primirje 9. travnja koje bi trebalo isteći i završiti u nedjelju u ponoć po lokalnom vremenu.

Zelenski, čije je prethodne prijedloge o prekidu vatre Moskva odbila, pristao je na primirje.

No Rusija i Ukrajina u nedjelju su se međusobno optužile za kršenje 32-satnog primirja, izvijestivši o više od tisuću napada dronovima i granatiranja samo nekoliko sati nakon što je primirje započelo u subotu u povodu proslave Uskrsa po julijanskom kalendaru.

