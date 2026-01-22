Logo Trumpovog "Odbora za mir" — kopija UN-ovog, sa Sjevernom Amerikom umjesto svijeta

Donald Trump u Davosu je potpisao povelju svog "Odbora za Mir" koji bi trebao administrirati provođenje mirovnog plana za Gazu.
Oglas
Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je u Davosu i službeno osnovao svoj Odbor za mir, nazivajući ga "jednim od najvažnijih ikad stvorenih tijela", te najavljujući suradnju s UN-om, nakon strahova da će odbor potkopati djelovanje Svjetske organizacije.
Trump’s "Board of Peace" logo is basically the UN logo, except dipped in gold and edited so the world only includes America. pic.twitter.com/8XaHk2MmWj— Adam Schwarz (@AdamJSchwarz) January 22, 2026
Međutim, kao što je primijetio politički komentator Adam Schwarz, čak i dizajn logotipa Trumpovog odbora referira se na UN. Naime, "Odbor za mir" u svom logu ima pozlaćenu kartu obrubljenu lovorovim listom, baš kao i UN.
Razlika je, međutim, u tome što Trumpova verzija, sasvim tipično za njegovu političku retoriku, umjesto mape svijeta ima mapu — sjevernoameričkog kontinenta.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas