Logo Trumpovog "Odbora za mir" — kopija UN-ovog, sa Sjevernom Amerikom umjesto svijeta

N1 Info
22. sij. 2026. 18:35
twitter board of peace
Screenshot (Twitter)

Donald Trump u Davosu je potpisao povelju svog "Odbora za Mir" koji bi trebao administrirati provođenje mirovnog plana za Gazu.

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je u Davosu i službeno osnovao svoj Odbor za mir, nazivajući ga "jednim od najvažnijih ikad stvorenih tijela", te najavljujući suradnju s UN-om, nakon strahova da će odbor potkopati djelovanje Svjetske organizacije.

Međutim, kao što je primijetio politički komentator Adam Schwarz, čak i dizajn logotipa Trumpovog odbora referira se na UN. Naime, "Odbor za mir" u svom logu ima pozlaćenu kartu obrubljenu lovorovim listom, baš kao i UN.

Razlika je, međutim, u tome što Trumpova verzija, sasvim tipično za njegovu političku retoriku, umjesto mape svijeta ima mapu — sjevernoameričkog kontinenta.

