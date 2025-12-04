Oglas

koraci prema dijalogu

Maduro potvrdio da se čuo Trumpom: "Bio je to srdačan razgovor, pun poštovanja“

Hina
04. pro. 2025. 06:41
Nicolas Maduro
AFP / FEDERICO PARRA

Venezuelski predsjednik Nicolas Maduro potvrdio je u srijedu da je prije otprilike 10 dana imao „srdačan i pun poštovanja“ telefonski razgovor s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Maduro je u televizijskom obraćanju također rekao da se poduzimaju koraci prema dijalogu između dviju zemalja.

"Prije otprilike 10 dana iz Bijele kuće nazvali palaču Miraflores i da sam telefonski razgovarao s predsjednikom Donaldom Trumpom.  Ako ovaj poziv znači da poduzimamo korake prema dijalogu s poštovanjem, od države do države, od zemlje do zemlje, onda dobrodošli u dijalog, dobrodošli u diplomaciju, jer ćemo uvijek tražiti mir“, dodao je.

Predsjednik  Trump potvrdio je razgovor u nedjelju, o kojem se široko izvještavalo u medijima.

"Ne bih rekao da je prošlo dobro ili loše. Bio je to telefonski poziv“, rekao je američki predsjednik u zrakoplovu Air Force One.

Ovaj razgovor dolazi u trenutku kada su Sjedinjene Države pojačale pritisak na Venezuelu značajnim vojnim raspoređivanjem na Karibima, zračnim napadima na brodove za koje se sumnja da krijumčare drogu na moru, upozorenjima o zračnim putovanjima i ponovljenim razgovorima o napadima na venezuelskom tlu.

Trump optužuje Venezuelu da provodi operaciju trgovine drogom koja preplavljuje tržište Sjedinjenih Država, a Caracas to poriče i tvrdi da je pravi cilj Washingtona promjena režima i kontrola nad venezuelskim naftnim rezervama.

Teme
Američki pritisak na Venezuelu Dijalog Venezuela-SAD Maduro i Trump Naftne rezerve Venezuele Trgovina drogom donald trump nicolas maduro

