Rat na Bliskom istoku
Iran i SAD daleko od dogovora: Amerikanci napali iranski otok, Teheran prijeti odgovorom
Iran i Sjedinjene Države daleko su od postizanja dogovora o okončanju rata, izjavio je u utorak za Reuters visoki iranski dužnosnik, unatoč pojačanim diplomatskim naporima da se spriječi mogući povratak u aktivni sukob nakon američkih izbora na sredini predsjedničkog mandata.
SAD je tijekom noći izveo "obrambene” napade na iranski otok Kešm, pri čemu je američki dužnosnik naveo da su mete bili protuzračni projektili korišteni protiv američkih snaga. Istovremeno, Revolucionarna garda objavila je da je tijekom noći oborila američku bespilotnu letjelicu MQ-9 iznad istočnog dijela Hormuškog tjesnaca.
"Posrednici intenzivno rade na smanjenju razlika između Teherana i Washingtona”, rekao je visoki iranski dužnosnik, nakon što su katarski posrednici u ponedjeljak navečer doputovali u Teheran na razgovore o nacrtu sporazuma između SAD-a i Irana, o kojem se pregovara već osam dana.
"Uvjeti Teherana moraju biti ispunjeni ako SAD želi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca”, upozorio je iranski dužnosnik, dodajući da pregovori o nuklearnom pitanju mogu započeti tek nakon toga te da Teheran neće prihvatiti "pretjerane zahtjeve” Washingtona.
Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Baker Kalibaf izjavio je u utorak da je sada potez na SAD-u, nakon što je Teheran uputio "snažan i racionalan odgovor” Washingtonu.
Visoki iranski dužnosnik rekao je za Reuters da će Teheran na američke napade odgovoriti odlučno, u regiji i izvan nje.
"Neprijatelj pokušava prisiliti iranski narod na pokornost putem prijetnji i vojnih akcija, no duboko su u zabludi; Iran se neće pokoriti”, rekao je Kalibaf u utorak, dodajući da bi odgovor Teherana na bilo kakvu pogrešnu procjenu SAD-a bio nepredvidiv i ne bi ga ograničavale zemljopisne granice.
Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je izrazio sumnju da će doista provesti najavljene vojne napade na Iran nakon izbora za Kongres na sredini njegova mandata, dodavši kako vjeruje da Teheran želi postići dogovor što je prije moguće.
Dijalog u regiji
Paralelno s razmjenom poruka između SAD-a i Irana putem posrednika, na regionalnoj se razini odvijaju diplomatski napori kako bi se spriječilo daljnje rasplamsavanje sukoba.
Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči izjavio je u utorak da su u tijeku razgovori između Irana i Saudijske Arabije, pri čemu Teheran nastoji postići nove regionalne sigurnosne aranžmane za zemlje u regiji, bez sudjelovanja stranih vojnih snaga.
Prošlog su se tjedna visoki dužnosnici iz Saudijske Arabije, Turske i Pakistana sastali s iranskim dužnosnicima u Teheranu u prvom kontaktu na visokoj razini između Irana i te tri države od kolovoza. Američko-izraelski rat protiv Irana započeo je krajem veljače, a od tada su se borbe proširile na Saudijsku Arabiju i Jemen.
Rijad je poručio da je cilj posjeta bio otvaranje kanala za pregovore kako bi se "spriječio povratak vojne eskalacije”, s obzirom na to da su se posljednjih tjedana intenzivirale borbe između Saudijske Arabije i jemenskih hutista, skupine povezane s Iranom.
Napadi hutista na kraljevinu intenzivirali su se dok je ta moćna milicija napredovala prema tjesnacu Bab el-Mandebu, ključnoj pomorskoj točki koja se nalazi na južnoj strani Arapskog poluotoka, dok je Hormuški tjesnac na sjevernoj.
Hutisti su također napadali saudijska naftna postrojenja i zračne luke, među kojima i međunarodnu zračnu luku u Rijadu, čime su poremetili zračni promet i izvoz nafte, što je kao odgovor potaknulo saudijske zračne napade na Jemen.
Osiromašeni Jemen zahvaćen je građanskim ratom još od 2014. godine, kada su hutisti iz glavnog grada Sane istjerali međunarodno priznatu vladu koju podržava Saudijska Arabija.
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