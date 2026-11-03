Prošlog su se tjedna visoki dužnosnici iz Saudijske Arabije, Turske i Pakistana sastali s iranskim dužnosnicima u Teheranu u prvom kontaktu na visokoj razini između Irana i te tri države od kolovoza. Američko-izraelski rat protiv Irana započeo je krajem veljače, a od tada su se borbe proširile na Saudijsku Arabiju i Jemen.