kraj za netanyahua?
Arapske stranke podržat će Eisenkota da postane sljedeći izraelski premijer
Arapske stranke podržat će Gadija Eisenkota za sastavljanje nove izraelske vlade.
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Stranke predvođene arapskim političarima osvojile su rekordnih 19 mjesta u izraelskom parlamentu, koji broji 120 zastupnika, na prošlotjednim parlamentarnim izborima, piše Al Jazeera.
Savez arapskih stranaka Zajednička lista objavio je da će podržati izraelskog oporbenog čelnika Gadija Eisenkota za sastavljanje nove vlade nakon prošlotjednih izbora.
„Zajednička lista danas je, u četvrtak, objavila da će večeras obavijestiti predsjednika države Isaaca Herzoga o svojoj odluci da preporuči povjeravanje mandata za sastavljanje vlade Gadiju Eisenkotu”, priopćio je savez.
Stranke predvođene arapskim političarima osvojile su rekordnih 19 od ukupno 120 zastupničkih mjesta u izraelskom parlamentu na prošlotjednim izborima, čime bi mogle steći značajan utjecaj na formiranje sljedeće vlade.
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