trumpova najava
Iznenađenje iz Bijele kuće: "Više nećemo financirati Izrael!"
Američki predsjednik Donald Trump je u utorak rekao da je s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom postigao dogovor te da Washington više neće financirati Izrael nakon konca ove godine.
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Govoreći za televizijski kanal Fox News, Trump je rekao da Izrael više ne treba sredstva te da neki demokrati i ljevičarski političari koriste američku financijsku podršku za Izrael kao alat za kritiziranje republikanaca.
"Sad, što se tiče plaćanja Izraelu, Bibi Netanyahu i ja smo postigli dogovor da dajemo Izraelu četiri milijarde dolara godišnje, a prije nekoliko mjeseci smo postigli dogovor da ćemo prestati", kazao je Trump za televizijski kanal Fox News.
"Već smo se dogovorili da do kraja ove godine više nećemo plaćati Izraelu. Sada ćemo pomagati Izraelu ako im to treba", dodao je.
Netanyahuov ured nije odmah komentirao Trumpove tvrdnje.
Nije odmah bilo jasno na koji aranžman o financiranju je Trump mislio. Memorandum o razumijevanju koji osigurava 3,8 milijardi dolara američke vojne pomoći za Izrael godišnje istječe 2028., a već je bilo razgovora o tome kako će pomoć Washingtona izgledati nakon tog datuma.
"Mogu kupiti što god žele. Kao i Europa. Mi proizvodimo najbolje oružje na svijetu", dodao je Trump u utorak.
"Davali smo im četiri milijarde, istina je, no to će prestati krajem godine", rekao je. "Zašto? Zato što im ne treba".
Netanyahu je u intervjuu za CBS u svibnju rekao da se nada da će Izrael moći prestati biti ovisan o američkoj vojnoj potpori unutar 10 godina. U pismu koje je u lipnju uputio američkom kongresniku, Netanyahu je napisao da je došlo vrijeme da se Izrael "unaprijedi od primatelja pomoći u partnera".
Podrška američke javnosti za Izrael je pala otkako je 2023. izbio rat u Gazi, a naročito među demokratima. Anketa sveučilišta Quinnipiac provedena u lipnju je utvrdila da 48 posto birača i 66 posto demokrata vjeruje da SAD u prevelikoj mjeri podržava Izrael. Kada je to pitanje prvi put postavljeno 2017., ti su postoci iznosili 16 i 20.
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