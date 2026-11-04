povijesna prekretnica
Netanyahuovi suparnici žele ga istisnuti na krilima pobjede demokrata u SAD-u
Politički suparnici Benjamina Netanyahua iskoristili su protiv njega činjenicu da su demokrati preuzeli kontrolu nad američkim Kongresom poručivši da da je uništio desetljećima građenu dvostranačku američku potporu Izraelu, dok istovremeno traže priliku za sastavljanje vlade bez njega.
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Izbori u SAD-u održali su se tjedan dana nakon izraelskih izbora, na kojima je Netanyahuova desničarska koalicija izgubila parlamentarnu većinu, ali je ostvarila dovoljno dobar rezultat da glavnom suparniku, Gadiju Eisenkotu, onemogući jasan put do preuzimanja vlasti.
Sjedinjene Države već su generacijama, pod predsjednicima iz obje stranke, najčvršći saveznik Izraela, pri čemu od 1970-ih godina osiguravaju milijarde dolara vojne pomoći godišnje. No, za razliku od prethodnih čelnika koji su marljivo nastojali pridobiti i demokrate i republikance, Netanyahu je otvoreno snubio samo republikance.
Potpora Izraelu među demokratima i nekim republikancima poljuljala se nakon što je Izrael pokrenuo vojni napad u Gazi poslije napada Hamasa 2023. godine, a dodatno je oslabila ove godine, nakon što su Trump i Netanyahu naredili zajednički napad na Iran.
Neki demokratski kandidati učinili su kritiku američke vojne pomoći Izraelu istaknutim argumentom u svojim kampanjama.
U utorak je Trump na sam dan američkih izbora obećao da će zaustaviti godišnje financiranje Izraela u iznosu od 4 milijarde dolara što je potez za koji je ustvrdio da će demokratima oduzeti "loš argument" koji su koristili.
Eisenkot je u srijedu izjavio da će Izrael, pod njegovim vodstvom, obnoviti veze s Washingtonom.
"Obnovit ćemo i produbiti to partnerstvo, ojačati dvostranačke temelje na kojima ono počiva godinama te raditi na napretku cijelog Bliskog istoka", napisao je na platformi X.
Yair Golan, čelnik izraelske oporbene stranke lijevog centra Demokrati, napisao je na X-u da rezultati američkih izbora na sredini mandata "otkrivaju koliko je Netanyahu toksičan i među demokratima i među republikancima".
Vođa oporbe centra, Yair Lapid, izjavio je da rezultati pokazuju kako si "Izrael ne može priuštiti" da Netanyahu ostane na vlasti.
"To ugrožava našu sigurnost, dovodi u opasnost našu demokraciju i uništit će naš ugled na svjetskoj pozornici", napisao je Lapid u objavi na društvenim mrežama.
Netanyahu se zasad nije oglasio o ishodu izbora u SAD-u.
Udi Sommer, profesor političkih znanosti na Sveučilištu u Tel Avivu, predvidio je da će novi saziv američkog Kongresa, u kojem većinu imaju demokrati, biti najneprijateljskije nastrojen prema Izraelu u povijesti.
Iako većina ovlasti u vanjskoj politici i dalje pripada predsjedniku, demokrati bi mogli izvršiti pritisak putem saslušanja, kongresnog nadzora i proračunskih mjera, rekao je.
"Demokratska premoćna pobjeda i republikanski debakl određuju sljedeće poglavlje u odnosima SAD-a i Izraela", izjavio je Sommer.
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