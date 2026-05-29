Od ebole do ospica: Amerika u strahu od zaraze, pojačane kontrole uoči Svjetskog prvenstva
Bolnice i zdravstvene službe u Seattleu pojačale su pripravnost uoči početka Svjetskog nogometnog prvenstva 2026., očekujući dolazak gotovo milijun posjetitelja iz cijelog svijeta. Stručnjaci za javno zdravstvo ističu da se za taj izazov pripremaju više od godinu dana te tvrde da su spremni odgovoriti na moguće zdravstvene prijetnje.
"Riječ je o situaciji s kakvom se dosad nismo susreli. Toliki broj ljudi dolazi iz svih dijelova svijeta“, rekao je dr. John Lynch, specijalist za zarazne bolesti iz UW Medicinea.
Zdravstvene vlasti posebno prate pojavu zaraznih bolesti koje bi se mogle proširiti povećanim međunarodnim putovanjima.
Analiziraju epidemiološku situaciju u zemljama čije reprezentacije sudjeluju na prvenstvu kako bi pravodobno uočili moguće rizike.
Posebnu pozornost izaziva aktualna epidemija ebole u središnjoj Africi, gdje se sumnja na gotovo 900 slučajeva zaraze. Zbog toga je Bijela kuća zatražila da reprezentacija Demokratske Republike Kongo ostane u svojevrsnom "zaštitnom balonu“, uz upozorenje da bi u suprotnom mogla imati problema s putovanjem u SAD, javlja Komo News.
Pojačane kontrole
Unatoč tome, američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) navodi da u SAD-u nije potvrđen nijedan slučaj ebole povezan s aktualnom epidemijom te da je rizik za građane i putnike i dalje nizak.
CDC provodi niz preventivnih mjera, uključujući zdravstvene preglede putnika iz pogođenih područja, suradnju sa zračnim prijevoznicima i međunarodnim partnerima, pojačane kontrole na graničnim prijelazima, praćenje kontakata, laboratorijska testiranja te pripremu bolnica za moguće slučajeve zaraze.
Washingtonska bolnička udruga ističe da zdravstveni sustav koristi iskustva stečena tijekom pandemije covida-19. Bolnice diljem savezne države koordiniraju aktivnosti kako bi se osiguralo ravnomjerno raspoređivanje pacijenata i spriječilo preopterećenje pojedinih ustanova.
Osim ebole, problem su i ospice
"Imamo iskusne stručnjake koji znaju provoditi epidemiološke procjene, prepoznavati simptome, izolirati pacijente i aktivirati odgovarajuće protokole“, rekla je Darcy Jaffe, potpredsjednica udruge.
Osim ebole, zdravstvene službe prate i druge zarazne bolesti poput ospica te surađuju s hitnim službama, vatrogascima i drugim institucijama. Uspostavljaju se i posebne jedinice za liječenje visokorizičnih zaraznih bolesti.
Stručnjaci naglašavaju da pripreme ne obuhvaćaju samo moguće epidemije, nego i sve druge situacije povezane s velikim okupljanjima, od lakših ozljeda do potencijalnih masovnih nesreća na stadionima i navijačkim zonama tijekom prvenstva.
Newsweek upozorava na hantavirus i ebolu
Ebola i Svjetsko prvenstvo 2026. bit će test za sposobnost SAD-a da na zdravstvene prijetnje reagira smireno i racionalno, a ne panično, piše liječnik Holland Haynie u komentaru za Newsweek.
Povod su nova upozorenja zdravstvenih vlasti o epidemijama hantavirusa i ebole. Aktualna epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi do sada je odnijela više od 170 života, a zabilježeno je oko 750 slučajeva zaraze. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je rizik unutar Konga vrlo visok, ali da je opasnost od globalnog širenja i dalje niska.
Riječ je o rijetkom soju virusa Bundibugyo, za koji ne postoji odobreno cjepivo ni specifično liječenje. Zabrinutost izaziva činjenica da se virus neko vrijeme širio neotkriven jer standardni testovi za najpoznatiji soj ebole ne otkrivaju ovu varijantu.
Iako je jedan američki liječnik zaražen tijekom rada u Kongu i liječi se u Njemačkoj, u SAD-u zasad nema potvrđenih slučajeva povezanih s ovom epidemijom. Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) procjenjuje da je rizik za stanovništvo nizak.
Zdravstvene ustanove dobile posebne upute
Stručnjaci podsjećaju da se ebola ne prenosi zrakom poput gripe ili ospica, nego isključivo izravnim kontaktom s tjelesnim tekućinama zaražene osobe. Ljudi uglavnom nisu zarazni prije pojave simptoma.
No, "nizak rizik“ ne znači da se problem može ignorirati. Zdravstvene ustanove dobile su upute da posebnu pozornost posvete putničkoj anamnezi pacijenata, mogućim simptomima te brzoj izolaciji sumnjivih slučajeva. Putnici koji dolaze iz pogođenih područja prolaze pojačane kontrole, a pojedinim stranim državljanima privremeno je zabranjen ulazak u SAD.
Dodatni izazov predstavlja Svjetsko nogometno prvenstvo koje počinje u lipnju. Milijuni navijača putovat će diljem Sjeverne Amerike, a zdravstvene službe, zračne luke, hoteli i bolnice bit će pod povećanim opterećenjem. Reprezentacija Konga već je dio priprema premjestila iz Kinshase zbog epidemije i povezanih ograničenja.
"Javno zdravstvo nije panika"
Autor upozorava da najveća opasnost možda nije sama bolest, nego način na koji javnost reagira na informacije o njoj. Nakon pandemije covida-19 dio građana automatski sumnja u službena upozorenja, drugi odmah očekuju katastrofu, dok treći potpuno ignoriraju upozorenja.
Zato je, smatra, ključno jasno komunicirati činjenice: ebola je ozbiljna bolest, ali trenutačni rizik za američku javnost ostaje nizak. Cilj nije izazvati strah od Svjetskog prvenstva, nego osigurati da za njim nema razloga.
"Javno zdravstvo nije panika. To je priprema, provedena dovoljno rano da većina ljudi nikada ne mora razmišljati o njoj“, zaključuje Haynie.
