Prva dama Iraka Amerikancima: "Ostavite Kurde na miru. Mi nismo plaćenici"

Shanaz Ibrahim Ahmed, kurdsko-iračka političarka, supruga predsjednika Iraka Abdula Latifa Rashida, poslala je otvoreno pismo nakon sugestija da bi borci iz iračkog Kurdistana mogli napasti Iran na strani SAD-a i Izraela.
"Godine 1991. Kurdi su pozvani da ustanu protiv režima Sadama Huseina, da bi potom bili napušteni kada su se prioriteti promijenili. Nitko nije došao u našu obranu kada je režim poslao borbene helikoptere i tenkove da uguše ustanak. Ta sjećanja ostaju živa i duboko urezana u našim mislima. Danas se tog poglavlja prisjećamo kao „Raparin“ i ne zaboravljamo što nas je ono naučilo", napisala je Shanaz Ibrahim Ahmed.
"U novije vrijeme vidjeli smo što se dogodilo na sjeveroistoku Sirije, odnosno u Rožavi. Nakon svih obećanja koja su data, nakon što su sirijski Kurdi stajali na prvim linijama rata protiv ISIS-a, svjedočili smo kako su na kraju bili tretirani."
Leave The Kurds Alone,— Shanaz Ibrahim Ahmed (@firstladyofiraq) March 5, 2026
We Are Not Guns For Hire. pic.twitter.com/t37uYQBvZG
"Danas su Kurdi u Iraku napokon osjetili određenu razinu stabilnosti i dostojanstva u životu. Zbog toga je Kurdima vrlo teško, zapravo nemoguće, prihvatiti da ih svjetske velesile tretiraju kao pijune.
Iskustva postoje. Prazna obećanja postoje. Prečesto se Kurda sjete tek kada je potrebna njihova snaga ili njihova žrtva. Zbog toga apeliram na sve strane uključene u ovaj sukob: ostavite Kurde na miru. Mi nismo plaćenici", kaže prva dama Iraka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
