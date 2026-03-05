Oglas

ne ratu s iranom

Prva dama Iraka Amerikancima: "Ostavite Kurde na miru. Mi nismo plaćenici"

author
N1 Info
|
05. ožu. 2026. 19:04
Iranian Kurdish fighters from the Kurdistan Freedom Party (PAK) take part in a training session at a base on the outskirts of Erbil
REUTERS/Thaier Al-Sudani/File Photo

Shanaz Ibrahim Ahmed, kurdsko-iračka političarka, supruga predsjednika Iraka Abdula Latifa Rashida, poslala je otvoreno pismo nakon sugestija da bi borci iz iračkog Kurdistana mogli napasti Iran na strani SAD-a i Izraela.

Oglas

"Godine 1991. Kurdi su pozvani da ustanu protiv režima Sadama Huseina, da bi potom bili napušteni kada su se prioriteti promijenili. Nitko nije došao u našu obranu kada je režim poslao borbene helikoptere i tenkove da uguše ustanak. Ta sjećanja ostaju živa i duboko urezana u našim mislima. Danas se tog poglavlja prisjećamo kao „Raparin“ i ne zaboravljamo što nas je ono naučilo", napisala je Shanaz Ibrahim Ahmed.

"U novije vrijeme vidjeli smo što se dogodilo na sjeveroistoku Sirije, odnosno u Rožavi. Nakon svih obećanja koja su data, nakon što su sirijski Kurdi stajali na prvim linijama rata protiv ISIS-a, svjedočili smo kako su na kraju bili tretirani."

"Danas su Kurdi u Iraku napokon osjetili određenu razinu stabilnosti i dostojanstva u životu. Zbog toga je Kurdima vrlo teško, zapravo nemoguće, prihvatiti da ih svjetske velesile tretiraju kao pijune.

Iskustva postoje. Prazna obećanja postoje. Prečesto se Kurda sjete tek kada je potrebna njihova snaga ili njihova žrtva. Zbog toga apeliram na sve strane uključene u ovaj sukob: ostavite Kurde na miru. Mi nismo plaćenici", kaže prva dama Iraka.

Teme
Irački Kurdistan Izdaja Kurda Kurdi Kurdistan Napad na Iran Rožava Shanaz Ibrahim Ahmed Sukobi na Bliskom istoku

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ