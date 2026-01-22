Putinov "zombi brod" pod lažnom zastavom uplovio u njemačke vode, uslijedio neočekivan potez Nijemaca

Zapadne su zemlje dugo smatrale da se brodovi, pa tako i ruski tankeri, u potpunosti mogu pozivati na pravo „mirnog prolaza“ prema Konvenciji UN-a o pravu mora. To pravo omogućava prolazak teritorijalnim vodama druge države pod uvjetom da nema neprijateljskih namjera i bez mogućnosti ukrcavanja. Povrh toga, za Baltičko more postoji i dodatna obveza potpuno slobodne plovidbe država koje mu imaju pristup i koja je vrijedila i u najvrućim danima Hladnog rata.