Rusi tvrde: Ukrajinci su pogodili elektranu u Rusiji!

Ukrajinske snage pogodile su elektranu u višestrukim napadima na rusku regiju Kursk, prouzročivši djelomičan nestanak struje, rekao je lokalni guverner. "Ukupno je bilo oko 11 lansiranja. Pogođena je elektrana", rekao je Roman Starovojt, guverner regije Kursk, u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

“Zbog toga je došlo do djelomičnog nestanka struje u okruzima Sudža i Korenevo.” Ti su okruzi dio ruske regije Kursk koja graniči s Ukrajinom. Zasad nema informacija o mogućim žrtvama, dodao je guverner.

Two districts in Russia’s Kursk region, bordering on Ukraine, are “partially without power” after retaliatory Ukrainian strikes targeting Russian power grid, according to governor Starovoyt. pic.twitter.com/GTqD5dCmJ5