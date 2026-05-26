NOVE UREDBE
Putin otpisuje dugove novim regrutima za rat u Ukrajini
Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je uredbu o otpisu duga novim vojnim regrutima, dok Moskva nastavlja s naporima jačanja svojih oružanih snaga usred moskovske invazije na Ukrajinu.
Oglas
Prema uredbi, regrutima koji su potpisali ugovor nakon 1. svibnja ove godine bit će otpisani dugovi do 10 milijuna rubalja (119.646 eura), piše DW.
Što još propisuje Putinova uredba o otpisu duga?
Uredba, potpisana u ponedjeljak, odnosi se ne samo na same regrute već i na njihove supružnike.
Da bi dobili otpis duga, ugovor s vojskom mora biti na najmanje godinu dana.
Ugovor također mora biti za "ispunjavanje zadataka specijalne vojne operacije", što je izraz koji Kremlj koristi za svoju potpunu invaziju na Ukrajinu.
Dugovi su također morali nastati prije 1. svibnja.
Prema ruskoj bazi podataka o nekretninama Cian, 10 milijuna rubalja otprilike je cijena jednosobnog stana od 35 četvornih metara u Moskvi.
Niz pogodnosti za regrute u Ukrajini
Više od četiri godine Rusija već nudi unosne plaće muškarcima koji se prijavljuju za borbu u snagama koje provode ofenzivu protiv Ukrajine.
Putin je također pozvao da se ukrajinskim ratnim veteranima daju prestižne pozicije u Rusiji kada se vrate s fronta. Veterani će također imati prednost prilikom prijave na sveučilišta ili fakultete daljnjeg obrazovanja.
Rusko gospodarstvo sad je na ratnoj osnovi, a vojne potrebe imaju prednost nad drugim sektorima.
Zakon o oružanom raspoređivanju u inozemstvu radi zaštite ruskih građana
Putin je u ponedjeljak također donio zakon kojim se dopušta raspoređivanje oružanih snaga izvan Rusije radi zaštite ruskih građana koji se suočavaju s pravdom u drugim zemljama, izvijestila je španjolska novinska agencija EFE.
Prema EFE-u, zakon bi Moskvi omogućio vojnu intervenciju u trećim zemljama gdje je sloboda ruskih građana ugrožena sudskim postupcima ili uhićenjima provedenim bez dopuštenja Rusije ili izvan međunarodnog prava.
Voditelj obrambenog odbora ruskog parlamenta, Andrej Kartapolov, rekao je da bi zakon Moskvi omogućio intervenciju u slučajevima poput onog ruskog arhitekta Aleksandra Butjagina.
Butjagin je uhićen u prosincu 2025. u Poljskoj na zahtjev Kijeva zbog provođenja iskapanja na Krimu, koji je Rusija ilegalno "anektirala" od Ukrajine 2014. godine. Pušten je u travnju u sklopu razmjene zatvorenika između Ukrajine i Rusije.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas