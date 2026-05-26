PREVRTANJE KOD OBROVCA
Zadarska bolnica nakon nesreće minibusa aktivirala protokol za masovne ozljede: Još četvero učenika zatražilo liječničku pomoć
Petero školaraca i vozač ozlijeđeni su jutros u teškoj prometnoj nesreći kod Obrovca, kad je došlo do prevrtanja školskog minibusa.
U Opću bolnicu Zadar dosad je zaprimljeno osmero djece. Njihovo stanje i težinu ozljeda komentirao je za Dnevnik NoveTV dežurni liječnik dr. Nediljko Jović.
Prvi pacijenti koji su stigli u bolnicu, otkrio je, bili su teži slučajevi, ali je sad situacija pod kontrolom. "Četiri djevojčice koje su jutros primljene oko 11 sati su stabilno, uključujući i devetogodišnju djevojčicu koja je operirana", kazao je doktor Jović.
Pojasnio je da su, s obzirom na okolnosti same nesreće, udaljenost mjesta stanovanja te narav ozljeda, sve četiri zadržane na liječenju i opservaciji na Odjelu dječje kirurgije.
Broj pacijenata koji su zatražili liječničku pomoć tijekom dana je rastao, u bolnicu je stiglo još četvero učenika. U minibusu je bilo ukupno 11 djece i vozač.
"Preliminarno, mislim da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama. Uglavnom su se žalili na glavobolju te bol u vratu i prsnom košu", pojasnio je Jović, dodavši kako nije isključeno da u bolnicu dođe još netko od preostalih putnika: "Nikad ne znamo, to se uvijek zna dogoditi kad je vruća rana pa vas ne boli, a tegobe se mogu pojaviti naknadno."
Bolnica je, otkrio je liječnik, odmah pokrenula predviđeni protokol. "Kada se radi o masovnim ozljedama, imamo protokole postupanja. Angažiramo sve raspoložive dežurne snage: kolege kirurge, kolege koji rade na hitnom bolničkom prijemu te u dijagnostici. Sve se slaže po trijažnim kategorijama, na licu mjesta se procijeni ugroženost ozljeđenika i po tome se postupa", objasnio je.
