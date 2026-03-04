Strašna nesreća u Kongu: Više od 200 ljudi poginulo u odronu zemlje rudnika. Od toga 70 djece

Više od 200 ljudi, među kojima je i oko 70 djece, poginulo je u odronu zemlje rudnika koltana Rubaya na istoku Demokratske Republike Kongo, priopćilo je ministarstvo rudarstva.
Do nesreće je došlo nakon jakih kiša koje su pokrenule klizište.
Podaci ministarstva u oštroj su suprotnosti s ranijim informacijama koje je Reutersu dao visoki dužnosnik pobunjeničke skupine M23.
Prema njegovim riječima, u nesreći je život izgubilo samo pet ili šest osoba.
