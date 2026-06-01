Trump: "Imao sam produktivan razgovor s Bibijem Netanyahuom, neće biti slanja vojnika u Bejrut"
Trump je preko svoje društvene mreže Truth Social izjavio da je imao „vrlo produktivan” razgovor s Benjaminom Netanyahuom, dodajući da „neće biti slanja vojnika u Bejrut te da su sve postrojbe koje su bile na putu već vraćene”.
Trump kaže da je razgovarao s Netanyahuom i Hezbollahom o prekidu vatre u Libanonu, objavivši na Truth Socialu sljedeće:
"Imao sam vrlo produktivan razgovor s izraelskim premijerom Bibijem Netanyahuom i neće biti slanja vojnika u Bejrut. Sve postrojbe koje su bile na putu već su vraćene.
Također sam, preko visokopozicioniranih predstavnika, imao vrlo dobar razgovor s Hezbollahom, a oni su pristali na potpuni prekid paljbe — Izrael ih neće napadati, a ni oni neće napadati Izrael."
Izrael i Hezbollah zasad nisu komentirali ove tvrdnje, piše Al Jazeera.
Ranije tijekom dana, Trump je za CNBC izjavio da ga nije briga hoće li pregovori s Iranom završiti: „Iskreno, nije me briga jesu li završeni. Stvarno me nije briga. Uopće me nije briga”. Trump je dodao da ga također ne zabrinjava rast cijena nafte: „Mislim da će cijena nafte u vrlo skoroj budućnosti pasti kao kamen.”
