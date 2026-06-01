Ranije tijekom dana, Trump je za CNBC izjavio da ga nije briga hoće li pregovori s Iranom završiti: „Iskreno, nije me briga jesu li završeni. Stvarno me nije briga. Uopće me nije briga”. Trump je dodao da ga također ne zabrinjava rast cijena nafte: „Mislim da će cijena nafte u vrlo skoroj budućnosti pasti kao kamen.”