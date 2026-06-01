Kako napraviti domaći sok od bazge: Isprobajte recept bez konzervansa i dugog namakanja
Sezona cvjetanja bazge pravo je vrijeme za pripremu jednog od najpopularnijih domaćih napitaka.
Iako mnogi tradicionalni recepti zahtijevaju da cvjetovi stoje u vodi 24 do 48 sati, sok od bazge može se pripremiti i puno brže, uz dodatak limunske trave, koja osigurava svježinu i ugodan okus.
Ovaj recept idealan je za sve koji žele domaći sirup bez konzervansa, a priprema traje samo nekoliko sati.
Potrebni sastojci:
- 20 do 30 cvjetova bazge
- 2 litre vode
- 2 kilograma šećera
- 40 grama limunske trave
Način pripreme
Prvo lagano protresite cvjetove kako biste uklonili sve insekte i nečistoće. U velikom loncu prokuhajte vodu, a zatim dodajte cvjetove bazge i limunske trave.
Smjesu kuhajte dvije do tri minute na laganoj vatri, nakon čega maknite lonac sa štednjaka. Pokrijte i ostavite da odstoji jedan do dva sata kako bi cvjetovi oslobodili svoju aromu, piše Klix.ba.
Nakon toga procijedite tekućinu kroz gusto sito ili gazu. U procijeđeni napitak dodajte šećer, dobro promiješajte dok se sastojci potpuno ne otope.
Vratite smjesu na vatru i kuhajte još tri do pet minuta. Vrući sirup ulijte u prethodno sterilizirane boce i odmah ih zatvorite.
