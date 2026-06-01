U Berlinu otvoren ured Predstavništva HTZ-a: "Njemački putnici vrlo dobro prepoznaju našu sigurnost i autentičnost"

Direktor Predstavništva HTZ-a u Berlinu Romeo Draghicchio je izjavio da je otvaranje ureda u Berlinu dio strateškog jačanja promocije hrvatskog turizma na njemačkom tržištu, s posebnim naglaskom na sjever Njemačke. "Ovdje ćemo biti usmjereni na intenzivniju suradnju s ključnim partnerima, turističkim agencijama i aviokompanijama radi dodatnog unapređenja prometne povezanosti Hrvatske s njemačkim gostima. Poseban fokus bit će na suradnji s digitalnim medijima, influencerima i modernim komunikacijskim platformama koje imaju sve važniju ulogu u promociji destinacija i donošenju odluka o putovanjima“, rekao je Draghicchio, dodajući kako velik odaziv turističkih profesionalaca, medija i turističkih udruga iz Berlina i okolice na otvorenju ureda potvrđuje snažan interes za Hrvatsku na ovom području.