Trump o pregovorima s Iranom: Govorimo previše, bilo bi najbolje ušutjeti, i to na dugo
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da nije čuo od Iranaca da obustavljaju pregovore s Washingtonom, no dodao je da je tišina dostatna jer je spreman čekati.
"Mislim da govorimo previše, ako baš želite znati istinu. Mislim da bi bilo najbolje ušutjeti, i to na dugo vremena", rekao je Trump u intervjuu sa CBS Newsom.
"To ne znači da ćemo početi bacati bombe ondje posvuda", rekao je Trump. "Samo ćemo ušutjeti. I dalje ćemo držati blokadu."
"Mislim da mogu čekati koliko god oni žele. Gube bogatstvo."
Trump je kasnije rekao da se razgovori s Iranom nastavljaju "brzim tempom".
Iranska novinska agencija Tasnim ranije je izvijestila da Iran obustavlja neizravne pregovore sa SAD-om, nakon što je Izrael naredio svojoj vojsci da prodre dublje u Libanon, komplicirajući diplomatska nastojanja da se okonča tromjesečni rat.
No prema iranskoj novinskoj agenciji Fars, iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči je kazao da se pregovori sa SAD-om o potencijalnom okvirnom sporazumu za okončanje rata nastavljaju te je pozvao javnost da zanemari suprotne glasine.
