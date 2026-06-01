Trump o pregovorima s Iranom: Govorimo previše, bilo bi najbolje ušutjeti, i to na dugo

Hina
01. lip. 2026. 20:47
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da nije čuo od Iranaca da obustavljaju pregovore s Washingtonom, no dodao je da je tišina dostatna jer je spreman čekati.

"Mislim da govorimo previše, ako baš želite znati istinu. Mislim da bi bilo najbolje ušutjeti, i to na dugo vremena", rekao je Trump u intervjuu sa CBS Newsom.

"To ne znači da ćemo početi bacati bombe ondje posvuda", rekao je Trump. "Samo ćemo ušutjeti. I dalje ćemo držati blokadu."

"Mislim da mogu čekati koliko god oni žele. Gube bogatstvo."

Trump je kasnije rekao da se razgovori s Iranom nastavljaju "brzim tempom".

Iranska novinska agencija Tasnim ranije je izvijestila da Iran obustavlja neizravne pregovore sa SAD-om, nakon što je Izrael naredio svojoj vojsci da prodre dublje u Libanon, komplicirajući diplomatska nastojanja da se okonča tromjesečni rat.

No prema iranskoj novinskoj agenciji Fars, iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči je kazao da se pregovori sa SAD-om o potencijalnom okvirnom sporazumu za okončanje rata nastavljaju te je pozvao javnost da zanemari suprotne glasine.

