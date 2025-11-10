Trump: Mogli bismo reći da se približavamo kraju blokade vlade

Zbog paralize proračuna koja je utjecala na kontrolu leta, u nedjelju je u SAD-u otkazano više od 2700 letova, 10.000 ih je odgođeno, objavio je FlightAware. Posebno su pogođeni aerodromi Newark i LaGuardia u New Yorku, O'Hare u Chicagu i Hartsfield-Jackson u Atlanti.