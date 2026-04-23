NASA kreirala novu platformu: Napišite svoje ime satelitskim snimkama Zemlje

U sklopu novog digitalnog projekta, NASA i Američki geološki zavod (USGS) omogućili su ljudima diljem svijeta da istraže planet na jedinstven način – tako da njihovo ime bude prikazano kroz Landsat satelitske snimke.
Riječ je o spoju tehnologije, znanosti i kreativnosti kroz koji posjetitelji mogu istraživati planet iz svemira – slovo po slovo.
Za ovu prezentaciju korištene su snimke iz bogate arhive programa Landsat, najdužeg neprekinutog svemirskog zapisa o kopnenim površinama Zemlje, kojim već više od 50 godina zajednički upravljaju NASA i USGS.
Isprobali smo kako to funkcionira i oduševljeni smo, a ako i vi želite isprobati platformu, to možete učiniti putem poveznice.
Kad kliknete na pojedino "slovo"/fotografiju pokazat će vam se podaci gdje se snimljeni prizor nalazi.
Koristi za društvo
Program Landsat već više od 50 godina pruža podatke sa satelita Landsat. Te podatke koriste znanstvenici, kreatori politika i donositelji odluka kako bi razumjeli i upravljali promjenama na Zemljinoj površini, navodi se na NASA-inoj stranici.
"Kao najduži neprekinuti svemirski zapis o Zemljinoj površini, Landsat predstavlja jedinstven resurs za znanstvenike koji proučavaju dugoročne promjene. Istraživači su koristili Landsat arhivu za proučavanje rasta gradova, pomicanja obala, promjena u ciklusima usjeva i transformacija šuma još od 1970-ih godina. Besplatni i javno dostupni Landsat podaci doprinijeli su gospodarstvu SAD-a s procijenjenih 25,6 milijardi dolara samo tijekom 2023. godine", navodi NASA, a prenosi Forbes Srbija.
Kako ističu, Landsat je ključan alat i za donošenje važnih ekonomskih i okolišnih odluka.
„Američko Ministarstvo poljoprivrede koristi Landsat za unaprjeđenje karata, čime poljoprivrednicima štedi 300 milijuna dolara godišnje kroz premije osiguranja od poplava. Šumarska služba i Ured za upravljanje zemljištem oslanjaju se na Landsat podatke za obnovu nakon šumskih požara, čime se godišnje uštedi između dva i devet milijuna dolara“, navodi se na NASA-inoj stranici.
