SAD je potrošio gotovo polovicu presretača projektila tijekom rata u Iranu

Pitanje je što se događa s nacionalnom obranom kada se zalihe isprazne?
Oglas
Novo izvješće pokazuje da su SAD ispalile najmanje 45 % svojih ključnih presretača raketa Patriot te više od 53 % presretača sustava THAAD tijekom rata s Iranom, piše portal Responsible Statecraft.
Izvješće, koje je u utorak objavio Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS), navodi da su SAD iscrpile i niz drugih ključnih zaliha, uključujući više od 45 % svojih preciznih udarnih raketa (PrSM).
Ovo su, pritom, konzervativne procjene. CSIS procjenjuje da su SAD možda ispalile i do 290 od procijenjenih 360 THAAD presretača — više od 80 %.
Ukupno gledano, izvješće tvrdi da SAD imaju dovoljno ključnog naoružanja za nastavak rata s Iranom „u bilo kojem razumnom scenariju“. Također navodi da mnoge vrste streljiva još uvijek imaju prihvatljive zalihe.
Međutim, budući da je za obnovu zaliha potrebne godine, velika potrošnja oružja tijekom rata s Iranom mogla bi značiti da SAD u bliskoj budućnosti neće biti potpuno spremne za novi sukob.
„Smanjene zalihe streljiva stvorile su kratkoročni rizik. Rat protiv snažnog konkurenta poput Kine trošio bi streljivo još brže nego ovaj rat“, navodi se u izvješću. „Zalihe prije rata već su bile nedostatne; današnje razine ograničit će američke operacije ako dođe do budućeg sukoba.“
Bijela kuća razmatra povećanje proizvodnje putem dodatnog proračunskog paketa za rat s Iranom, procijenjenog na 80 do 100 milijardi dolara. U zahtjevu za obrambeni proračun za fiskalnu 2027. godinu, američka vojska zatražila je više od 20 milijardi dolara za nabavu novih sustava THAAD i Patriot presretača.
Administracija Donalda Trumpa također je više puta razgovarala s proizvođačima oružja o udvostručenju ili čak učetverostručenju proizvodnje streljiva.
Osim tradicionalnih obrambenih kompanija, Ministarstvo obrane obratilo se i proizvođačima automobila te drugim civilnim tvrtkama, poput GM-a, Forda i Oshkosha, s prijedlogom da razmotre proizvodnju oružja.
Uoči aktualnog rata, koji je započeo 28. veljače, SAD su već trošile značajne količine streljiva u drugim sukobima na Bliskom istoku i u Ukrajini, brže nego što su ih uspijevale nadoknaditi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas