Turski političar postao hit na mrežama zbog brkova: "Nitko mu ne može čitati sa usana"

Turski političar Orhan Avci postao je pravi hit na društvenim mrežama nakon što je imenovan za čelnika stranke Huzur. Ali, ne iz političkih razloga, već zbog svog izgleda.
Fotografija Avcija, na kojoj pozira s ozbiljnim izrazom lica i upadljivim brkovima, ubrzo se proširila platformama, posebno na mreži X, gdje je izazvala lavinu komentara i šala.
Dok su političke poruke ostale u drugom planu, korisnici su se fokusirali na njegov specifičan stil. U komentarima se moglo pročitati da "brkovi pričaju vlastitu priču", dok su pojedini korisnici duhovito primijetili da "mu ne možeš čitati sa usana", prenosi Klix.ba.
April 20, 2026
"Na njegoim je brkovima lice", još je jedan komentar, a bilo je i usporedbi s omiljenim likom iz video igrica Super Marijom.
U Turskoj brkovi često imaju i simbolično političko značenje, jer su kroz povijest različiti stilovi povezivani s određenim ideološkim i stranačkim identitetima.
Iako je povod za objavu fotografija bila njegova politička funkcija bila povod za objavu, pozornost javnosti otišla je u potpuno drugom smjeru. Sam Avci još se nije oglasio povodom brojnih komentara na svoj račun.
