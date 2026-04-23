vremenska prognoza

Uživajte u suncu nekoliko dana jer stiže veliki preokret

author
Tea Blažević
23. tra. 2026. 06:55
ograda, kapija, taraba, livada, dvorište, proljeće, jutro
Lucian Aeris from Pixabay

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Pretežno sunčano je počeo dan u Hrvatskoj, no hladno je u kopnenim krajevima, -3.1 stupnjeva izmjereno je u Crnom Lugu. Na moru je vjetrovito, zbog jake bure na snazi su ograničenja u prometu, izvještava Hrvatski autoklub.

U nastavku četvrtka prevladavat će i dalje uglavnom sunčano, tek prolazno uz umjerenu naoblaku, većinom u unutrašnjosti. Bura će na moru slabjeti prema večeri. 

Petak također donosi obilje sunca, no jutro će biti hladno u unutrašnjosti. Danju razmjerno toplo, uglavnom od 19 do 24. 

Za vikend će još ostati stabilno. I subota i nedjelja donose uglavnom sunčane prilike i postupno zatopljenje. 

Početkom novog tjedna nestabilnije, već u ponedjeljak mjestimice kiša i pljuskovi, uglavnom u kopnenim krajevima.

No, u utorak diljem zemlje jače pogoršanje vremena, s kišom i pljuskovima, posvuda hladnije. 

vremenska prognoza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

