vremenska prognoza
Uživajte u suncu nekoliko dana jer stiže veliki preokret
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Pretežno sunčano je počeo dan u Hrvatskoj, no hladno je u kopnenim krajevima, -3.1 stupnjeva izmjereno je u Crnom Lugu. Na moru je vjetrovito, zbog jake bure na snazi su ograničenja u prometu, izvještava Hrvatski autoklub.
U nastavku četvrtka prevladavat će i dalje uglavnom sunčano, tek prolazno uz umjerenu naoblaku, većinom u unutrašnjosti. Bura će na moru slabjeti prema večeri.
Petak također donosi obilje sunca, no jutro će biti hladno u unutrašnjosti. Danju razmjerno toplo, uglavnom od 19 do 24.
Za vikend će još ostati stabilno. I subota i nedjelja donose uglavnom sunčane prilike i postupno zatopljenje.
Početkom novog tjedna nestabilnije, već u ponedjeljak mjestimice kiša i pljuskovi, uglavnom u kopnenim krajevima.
No, u utorak diljem zemlje jače pogoršanje vremena, s kišom i pljuskovima, posvuda hladnije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
