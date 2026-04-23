Gnjevna oporba napustila sjednicu zagrebačke Skupštine: Sve zbog jedne točke dnevnog reda

Riječ je o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora u Ulici Ivana Banjavčića. Predsjednik Kluba gradskih zastupnika HDZ-DP-HSU Mario Župan rekao je novinarima da je oporba napustila sjednicu na toj točki pa su za nju glasovali samo vladajući koji su uspjeli osigurati kvorum jer im se pridružio Damir Bakić, kojeg zbog bolesti ranije nije bilo. Župan kaže da ne dvoje da Gradskom uredu za obrazovanje treba prostor, ali način nije transparentan i 300.000 eura je skuplji nego da se raspisao javni poziv. Naime, Ministarstvo zaštite okoliša, njihov Fond za zaštitu okoliša raspisao je javni poziv te im je taj isti ponuđač za taj isti prostor dao za 300.000 eura nižu ponudu.