Velika promjena vezana za lijekove na recept uskoro stupa na snagu: Što se sve mijenja?

Papirnati recepti uskoro odlaze u povijest. Sustav se mijenja, a ono što je do sada zahtijevalo odlazak liječniku i komad papira, prelazi u digitalni oblik
Nada je do sada po svoj recept redovito dolazila u ordinaciju obiteljskog liječnika. No već od iduće godine to više neće biti nužno. ‘Meni je jednostavnije preko maila primiti, u svakom slučaju. Sve telefonski rješavam, tako da nikad ne dolazim tu osobno tu’, rekla je za RTL Danas, prenosi Net.hr.
Riječ je o privatnim, takozvanim 'bijelim' receptima, koji se izdaju za lijekove izvan liste HZZO-a i koje pacijenti sami plaćaju. Bez tog papira dosad nije bilo moguće doći do lijeka. Kako pojašnjava liječnik obiteljske medicine Andrej Čuš, tu spadaju, primjerice, terapije za anemiju, određeni analgetici i razni suplementi koji se koriste kao dodatak liječenju.
U novom modelu, ako liječnik procijeni da je terapija opravdana, lijek će se moći podići uz zdravstvenu iskaznicu, bez fizičkog recepta.
Nove funkcionalnosti u CEZIH-u
Promjena dolazi kroz nadogradnju sustava CEZIH, u sklopu novog dvogodišnjeg ugovornog razdoblja Ministarstva zdravstva, koje najavljuje ukupno 11 novih funkcionalnosti. Među njima je i digitalizacija bijelih recepata.
‘Procjena je oko pola milijuna eura da će koštati takva promjena, a implementacija će završiti u prvom kvartalu 2027. godine’, rekao je načelnik Uprave za e-Zdravstvo Hrvoje Jezidžić.
Iako bijele recepte danas traži manji broj pacijenata, Čuš ovu promjenu vidi kao pozitivan pomak. ‘To je jedan, hajde, fini korak naprijed, kad to kažem na umu imam pacijente koji su stariji, bolesni, nepokretni’, ističe.
Komunikacija putem Portala zdravlja
Sustav će funkcionirati putem izravne komunikacije kroz Portal zdravlja. Za kronične bolesnike koji redovito trebaju terapiju, liječnik će recept moći izdati elektronički, bez potrebe za dolaskom u ordinaciju - na isti način kao što se već koriste postojeći eRecepti.
