MUP zbog transparenata pokrenuo postupak protiv organizatorice antifašističkog marša

Ministarstvo unutarnjih poslova pokrenulo je prekršajni postupak protiv organizatorice zagrebačkog antifašističkog marša Marije Milete zbog spornih transparenata s prosvjeda održanog 30. studenog 2025.
MUP Miletu tereti da kao organizatorica javnog okupljanja nije osigurala red i mir zbog prisutnosti pojedinih transparenata na maršu, među kojima su oni s natpisima "Ako se bojiš mraka zapalit ćemo grad", "Balkanska federacija bez država i nacija", "Intifada do pobjede" te transparent sa simbolom srpa i čekića, koje policija smatra spornima.
Povodom sudskog ročišta koje se održalo u četvrtak na Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu, predstavnici inicijative Ujedinjeni protiv fašizma održali su konferenciju za medije ispred suda.
Mileta je izjavila da optužni prijedlog smatra neutemeljenim i politički motiviranim.
"Nevjerojatno da mi se uopće sudi za ovako nešto. Ovo je jasni pokušaj da nam se zabrani da uopće mislimo izražavamo se i pokušaj zastrašivanja od strane policije. Naime, policija me optužuje zbog navodno prisutnih određenih transparenta.", izjavila je Mileta uoči ročišta.
Dodala je kako su, od velikog broja transparenata na prosvjedu, izdvojena samo tri, među kojima su oni s navedenim porukama. Istaknula je i da se sporni natpis "Ako se bojiš mraka zapalit ćemo grad" koristi kao feministička poruka protiv nasilja nad ženama te da se, prema njezinu mišljenju, pogrešno interpretira kao poziv na nasilje.
Mileta smatra da nije prekršila obveze organizatorice javnog okupljanja te naglašava da je prosvjed, na kojem je sudjelovalo više od 10.000 građana, protekao mirno i bez incidenata.
"Ničime nisam povrijedila svoje dužnosti organizatorice javnog okupljanja. Prosvjed je prošao u savršenom redu i miru, a posebno jer je na njemu bilo više od deset tisuća ljudi. Bilo je dostojanstveno i bez nasilja i bez poziva na nasilje ili netrpeljivost", rekla je Mileta.
Na ovaj slučaj stigla je reakcija i iz ureda pučke pravobraniteljice u kojem ističu da prate ovaj sudski postupak kao relevantan u području prava na javno okupljanje. Dodaju da su zbog toga, kao i ranije u drugim slučajevima, jutros prisustvovali na ročištu na Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu.
"Pravo na javno okupljanje zajamčeno je Ustavom, međunarodnim ugovorima i zakonima, a ova tema bila je i među istaknutijima u 2025. godini te i dalje ostaje aktualna. Ovaj slučaj nastavljamo pratiti", izvijestili su iz ureda pučke pravobraniteljice.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
