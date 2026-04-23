Tražio apartman u Tučepima pa ostao šokiran kad je čuo cijenu: "Pao sam sa stolca"

"Nađem na Facebook grupi Apartmani Makarska Rivijera odličan apartman (2+2) u Tučepima, pitam za ponudu, kažu isključivo 7 noćenja, okej, ajd može i to, 2. red je do mora, pitam za cijenu. 220 eura po noćenju, opao sa stolca", napisao je autor objave na Redditu . Kako bi pokazao koliko mu je ponuda djelovala pretjerano, usporedio ju je s hotelskim smještajem u istom razdoblju. Tvrdi da je pronašao ponudu poznatog hotela u Tučepima za 1650 eura, uz uključen doručak i večeru, i to na lokaciji odmah uz more. “Moje pitanje je – pa zašto? Dokle se misli ovako raditi?” zapitao se, dodajući da sada traži povoljniji apartman i nada se da će mu netko pomoći preporukom.