Tražio apartman u Tučepima pa ostao šokiran kad je čuo cijenu: "Pao sam sa stolca"

Jedan korisnik društvene mreže opisao je kako je za apartman za četiri osobe, u drugom redu do mora, dobio ponudu od 220 eura po noćenju, uz uvjet minimalno sedam noći.
Naizgled obično pitanje o ljetovanju u Tučepima pretvorilo se u malu studiju stanja hrvatskog turizma. Jedan korisnik društvene mreže opisao je kako je za apartman za četiri osobe, u drugom redu do mora, dobio ponudu od 220 eura po noćenju uz uvjet minimalno sedam noći. Kada je izračunao ukupni trošak, usporedio ga je s hotelskom ponudom u istom mjestu i ostao zatečen, piše Večernji list.
"Nađem na Facebook grupi Apartmani Makarska Rivijera odličan apartman (2+2) u Tučepima, pitam za ponudu, kažu isključivo 7 noćenja, okej, ajd može i to, 2. red je do mora, pitam za cijenu. 220 eura po noćenju, opao sa stolca", napisao je autor objave na Redditu. Kako bi pokazao koliko mu je ponuda djelovala pretjerano, usporedio ju je s hotelskim smještajem u istom razdoblju. Tvrdi da je pronašao ponudu poznatog hotela u Tučepima za 1650 eura, uz uključen doručak i večeru, i to na lokaciji odmah uz more. “Moje pitanje je – pa zašto? Dokle se misli ovako raditi?” zapitao se, dodajući da sada traži povoljniji apartman i nada se da će mu netko pomoći preporukom.
U komentarima su se javili brojni korisnici koji tvrde da su i sami odustali od apartmanskog smještaja upravo zbog cijena. “Ja ne znam tko te apartmane plaća kada se po 200 eura noć može naći hotel s dvama ili trima obrocima, a ne da trčiš s plaže kuhati, prati lonce i slično”, napisala je jedna korisnica. Autor objave složio se s njom i odgovorio da posljednje dvije godine ljetuje u hotelima, a ove je godine razmišljao o povratku u apartman.
Nakon ove ponude, kaže, izgleda da će ipak ponovno završiti u hotelu. Drugi su komentirali da su hoteli danas postali logičniji izbor jer nude više sadržaja, manje brige i često sličnu cijenu. “Nekad sam ljetovao u apartmanima jer nisam imao za hotel, sad ljetujem u hotelima jer nemam za apartman”, našalio se jedan korisnik.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
