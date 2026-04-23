Dabro podnio ostavku na mjesto glavnog tajnika DP-a. Penava odahnuo

Poznato je da sam tada ponudio javno i ostavku na mjesto u Hrvatskom saboru i potpuno povlačenje iz politike, uvjetujući to upravo načelom na koje se deklarativno pozivao Hrebak, ali i većinska stranka u koaliciji HDZ s predsjednikom Plenkovićem, te praktično kompletan politički i medijski poredak u zemlji. Zahtijevao sam jednak državni odnos prema svim totalitarizmima i simbolici dokazano neprijateljskih politika i programa prema hrvatskom narodu. To nije samo zahtjev razuma, to je bio poziv svima u politici da prestanemo biti licemjerni i u oči lagati hrvatski narod varajući ga zvučnim deklaracijama o slobodi ispod koje se otvoreno provodi afirmacija vrlo često ponižavajućih namjera i ciljeva, nasuprot potiskivanju, pritisku i progonu svega što povijesno obilježava identitet hrvatskog naroda. Želio sam strgnuti krinke sa svih, a da sam u tome uspio, najbolje se vidjelo po reakcijama sa svih strana, koje su jasno pokazale da moj "ustašluk" nije ni izbliza toliki problem, koliko je problem zahtjev za primjerenu standardizaciju društvenih i političkih odnosa u zemlji.