VIDEO / Ukrajinci imaju novu inovaciju: Spojili pomorski i presretački dron u smrtonosan sustav

Ukrajinska grana za ratovanje dronovima priopćila je u nedjelju da su njezine snage prvi put uništile ruski dron Shahed lansiranjem presretačkog drona s besposadne površinske letjelice.
Snage besposadnih sustava (USF) objavile su na platformi X da je presretanje izvedeno "prvi put u svijetu” protiv lutajućeg streljiva tipa Shahed.
"Ovo označava novu razinu integracije između pomorskih i zračnih besposadnih sposobnosti”, napisao je USF, objavivši videozapise navodnog lansiranja i presretanja.
Presretanje je izvela pomorska jedinica 412. brigade Nemesis, navodi USF, prenosi Business Insider.
Snimke, čini se, prikazuju kako se presretački dron lansira iz odjeljka na daljinski upravljanoj letjelici, pri čemu se otvara poklopac kako bi dron mogao poletjeti prema gore. Kasnije se čini da kamera presretača prilazi dronu s delta-krilima s leđa, prije nego što se snimka prekida.
USF je naveo da bi ovakvo lansiranje moglo pomoći u stvaranju „dodatnog sloja zaštite za ukrajinske gradove”. Stotine ruskih napada dronovima Shahed na južnu granicu Ukrajine lansiraju se s Krima, što znači da njihove putanje prema obalnim gradovima Odesi i Mikolajivu često prolaze iznad Crnog mora.
🛥️ For the first time in the world, a Unmanned Systems Forces interceptor drone launched from an unmanned surface platform has shot down a Shahed UAV.— 🇺🇦 Unmanned Systems Forces (@usf_army) April 19, 2026
Wild Hornets, ukrajinski proizvođač presretačkih dronova, priopćio je da je u operaciji sudjelovao njihov dron Sting.
"Nevjerojatne inovacije svakodnevno dolaze iz Wild Hornetsa i od ukrajinskih branitelja”, napisao je predstavnik proizvođača na platformi X.
Nova taktika kombinira dvije jeftine ratne inovacije koje su u Ukrajini već postale uobičajene — zračne dronove za uništavanje lutajućeg streljiva i pomorske dronove koji zamjenjuju mnoge zadaće koje su tradicionalno obavljali ratni brodovi.
Obje su nastale iz nužde, budući da Ukrajina nije imala odgovarajuću mornaricu za suprotstavljanje ruskoj Crnomorskoj floti te si nije mogla priuštiti korištenje skupih protuzračnih projektila za obranu od čestih napada dronovima Shahed.
Kombinacija presretača i pomorskih dronova dolazi i u trenutku kada su SAD i njihovi saveznici na Bliskom istoku nedavno tražili isplative načine obrane od iranskih napada dronovima, osobito u Hormuškom tjesnacu.
Promet kroz taj ključni pomorski pravac za transport nafte znatno je pao otkako su SAD i Izrael 28. veljače pokrenuli operaciju Epic Fury, pri čemu je Iran postavio mine i prijetio brodovima napadima dronovima.
