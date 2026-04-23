Oglas

zastrašujuć čin

FOTO / Pupovac za N1 komentirao vandaliziranje pravoslavne crkve u centru Zagreba

author
N1 Info
|
23. tra. 2026. 08:57
pupovac crkva
N1, Patrik Macek/PIXSELL

Jutros je vandalizirana pravoslavna crkva Preobraženja Gospodnjeg na zagrebačkom Cvjetnom trgu, a policija je uhitila jednog muškarca

Oglas

Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a komentirao je u Novom danu ovaj sramotan čin.

"Sama vijest i čin su zastrašujući. Ne znamo ništa o počinitelju pa ne možemo komentirati. No ne čudi me, nakon što pojedini desni mediji organiziraju kampanju protiv Srpske pravoslavne crkve, njezinih vjera i svećenstva, crtajući je kao izvor svekolikog zla, što ljudi pod različitim utjecajima posežu za takvih aktima nasilja, vandalizma i nečega što narušava uznapredovani oblik vjerskih sloboda u Hrvatskoj i među pravoslavnim vjernicima."

Podsjetimo, jutros su građane dočekali grozni prizori pred crkva Preobraženja Gospodnjeg u centru grada.

Zagreb
Zagreb
Zagreb
+ 1
Pogledajte Galeriju

Počinitelj je tijekom noći stolce i druge stvari iz obližnjih kafića bacao na vrata crkve, ogradu i u dvorište.

Uhićen je, jutros je objavila policija.

Teme
milorad pupovac

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ