zastrašujuć čin
FOTO / Pupovac za N1 komentirao vandaliziranje pravoslavne crkve u centru Zagreba
Jutros je vandalizirana pravoslavna crkva Preobraženja Gospodnjeg na zagrebačkom Cvjetnom trgu, a policija je uhitila jednog muškarca
Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a komentirao je u Novom danu ovaj sramotan čin.
"Sama vijest i čin su zastrašujući. Ne znamo ništa o počinitelju pa ne možemo komentirati. No ne čudi me, nakon što pojedini desni mediji organiziraju kampanju protiv Srpske pravoslavne crkve, njezinih vjera i svećenstva, crtajući je kao izvor svekolikog zla, što ljudi pod različitim utjecajima posežu za takvih aktima nasilja, vandalizma i nečega što narušava uznapredovani oblik vjerskih sloboda u Hrvatskoj i među pravoslavnim vjernicima."
Podsjetimo, jutros su građane dočekali grozni prizori pred crkva Preobraženja Gospodnjeg u centru grada.
Patrik Macek/PIXSELL
Počinitelj je tijekom noći stolce i druge stvari iz obližnjih kafića bacao na vrata crkve, ogradu i u dvorište.
Uhićen je, jutros je objavila policija.
