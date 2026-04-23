FOTO / Vandalizirana pravoslavna crkva na Cvjetnom trgu: Policija uhitila muškarca

Netko je u noći sa srijede na četvrtak, između 2 i 3 sata, oštetio prostor oko Pravoslavne crkve na Cvjetnom trgu u Zagrebu, a policija je u četvrtak ujutro potvrdila Hini kako pod nadzorom drži jednu osobu.

PUZ je naveo kako se utvrđuju okolnosti ovog djela.

Arhijerejski namjesnik zagrebački protojerej-stavrofor Duško Spasojević izjavio je Hini kako policija ima osumnjičenoga. Dodao je i kako je očevid u tijeku.

Na crkvi je razbijen jedan vitraj star oko stotinu godina te razbacane stolice oko ulaza u crkvu, rekao je.

